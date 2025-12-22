Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι μαζί για ακόμα έναν χρόνο, με τους παίκτες των Πειραιωτών να στέλνουν το δικό τους μήνυμα στον Βάσκο.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο Βάσκος τεχνικός θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά, μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του για ακόμα έναν χρόνο.

Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, προτιμά να αποφεύγει τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Γι’ αυτό και μέχρι στιγμής, οι ανανεώσεις του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό έχουν μονοετή διάρκεια.

🔴⚪️ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Ο Ολυμπιακός είχε «προετοιμάσει» τον κόσμο του για τη συγκεκριμένη είδηση, καθώς λίγα λεπτά πριν την επισημοποίηση της συμφωνίας, δημοσίευσε ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα social media, όπου μιλούσαν διάφοροι παίκτες της ομάδας.

Σε αυτό, το θέμα ήταν φυσικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων» να καλούνται να περιγράψουν τον Βάσκο τεχνικό και τη σχέση τους μαζί του.

Δείτε το βίντεο:

⏳❓🤔 Can you guess what's coming next? pic.twitter.com/7edaiX7laY — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Ο έμπειρος τεχνικός κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο του 2024, κατακτώντας στο φινάλε της ίδιας σεζόν το Conference League, ενώ την επόμενη κέρδισε και το εγχώριο νταμπλ.

Συνολικά, ο Μεντιλίμπαρ μετρά 97 αγώνες με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.