Γιατί ο Μικέλ Αρτέτα «παρακολουθεί» εδώ και χρόνια, το πρωτάθλημα της Σλοβενίας και ειδικά την αντίπαλο της ΑΕΚ, την Τσέλιε του Άλμπερτ Ριέρα;

Μικέλ Αρτέτα και Άλμπερτ Ριέρα έχουν στενή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το ματς της ΑΕΚ με την Τσέλιε (02/10, 22:00), στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Conference League, έφερε στο «φως» κι άλλες πτυχές της σύνδεσής τους.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, από το 2022 που μετακόμισε στη Σλοβενία έχει «γράψει» τη δική του ιστορία. Κατέκτησε το double με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας, τελευταία αποδίδει εξαιρετικά με την Τσέλιε.

Εν ολίγοις, στη Σλοβενία αποθεώνουν τη δουλειά του. Υπάρχει, όμως, και κάποιος πίσω από τα «φώτα». Το δεξί του χέρι, που ακούει στο όνομα Πάμπλο Ρεμόν Αρτέτα.

Όχι, δεν είναι συνωνυμία. Ο στενός συνεργάτης του Άλμπερτ Ριέρα και ο προπονητής της Άρσεναλ είναι ξαδέρφια και ουσιαστικά ο αναμορφωτής των «κανονιέρηδων», είναι αυτός που έφερε τους δύο άνδρες σε επαφή.

«Είναι αλήθεια. Έτσι τον γνώρισα. Ο Μίκελ και ο Άλμπερτ είναι φίλοι, έπαιξαν μαζί στην εθνική ομάδα νέων της Ισπανίας, ήταν επίσης γείτονες στο Λίβερπουλ όταν ο Άλμπερτ Ριέρα έπαιζε στη Λίβερπουλ και ο Μίκελ Αρτέτα στην Έβερτον. Γνωριστήκαμε εκεί για πρώτη φορά και παραμείναμε φίλοι, και αργότερα ξεκίνησαν συζητήσεις για το ενδεχόμενο να αναλάβουμε μαζί ένα προπονητικό project.

Το περασμένο καλοκαίρι (δηλαδή το 2022), με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι είχε μια προσφορά από την Ολίμπια στο τραπέζι και ότι έπρεπε να είμαστε στη Λιουμπλιάνα αύριο. Φυσικά και ήμουν υπέρ. Τώρα είμαστε εδώ», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό EkipaSN ο Πάμπλο Ρεμόν Αρτέτα, ο οποίος στο παρελθόν δούλεψε στην Οσασούνα και την Ομπερένα από την Παμπλόνα.

Παράλληλα, όμως, στη συγκεκριμένη συνέντευξή του αποκάλυψε πως εξαιτίας αυτού, αλλά και της παρουσίας του Άλμπερτ Ριέρα στη Σλοβενία, ο Μικέλ Αρτέτα συχνά παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, ενώ συζητούν για την πρόοδο των ομάδων τους!

«Οφείλει να βλέπει τα ματς, αλλιώς τον… απειλώ!» ανέφερε ο Πάμπλο Ρεμόν, γελώντας, για να συμπληρώσει: «Μιλάμε αρκετές φορές την εβδομάδα, είμαστε πολύ κοντά. Ανταλλάσσουμε ιδέες. Τον ρωτάω πώς και γιατί η Άρσεναλ κάνει συγκεκριμένα πράγματα, για παράδειγμα, με ρωτάει για την εκτέλεση μιας προσπάθειας».

Μετά από τον ίδιο τον Μικέλ Αρτέτα, λοιπόν, στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός, ένας άλλος άνθρωπος της ίδιας οικογενείας, ο Πάμπλο Ρεμόν Αρτέτα, θα βρεθεί απέναντι σε ελληνική ομάδα, την ΑΕΚ ακριβώς μία ημέρα μετά (02/10).