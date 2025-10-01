Τσέλιε-ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης (02/10) και ο γνώριμός μας, Άλμπερτ Ριέρα, προπονητής της αντιπάλου της «Ένωσης», σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά. Γιατί τα πηγαίνει τόσο καλά στην Τσέλιε, τι περιμένει από την ΑΕΚ και πώς πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού.

Συνέντευξη στον Φάνη Τσοκανά

Τι κι αν πέρασαν 15 χρόνια, από την ημέρα που ο Άλμπερτ Ριέρα «πάτησε» Ελλάδα, για χάρη του Ολυμπιακού;

Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας παίκτης που στην prime εποχή του, στα 28 του χρόνια, άφησε τη Λίβερπουλ και την Premier League, για την Ελλάδα.

Η υποδοχή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος, το καλοκαίρι του 2010, «μιλά» από μόνη της.

Credits: Intime

Ο Άλμπερτ Ριέρα, λοιπόν, ξανά «μπροστά» στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτήν τη φορά ως προπονητής.

Η δική του Τσέλιε, μία από τις «αποκαλύψεις» της περσινής σεζόν, που έφτασε έως τους «8» του Conference League, φέτος ως κάτοχος του Κυπέλλου Σλοβενίας, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ένα πολύ σημαντικό ματς και για τις δύο, το βράδυ της Πέμπτης (02/10), στην πρεμιέρα τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο προπονητής των Σλοβένων, λοιπόν, Άλμπερτ Ριέρα, μίλησε στο Ole.gr μόλις λίγες ημέρες πριν από το ματς της Τσέλιε με την ΑΕΚ. Ανέλυσε το επιτυχημένο μοντέλο της ομάδας του, αλλά και όσα περιμένει να δει από την «Ένωση». Παράλληλα, όμως, γύρισε τον χρόνο πίσω.

Συγκεκριμένα, σε εκείνες τις ημέρες που ο Ολυμπιακός ολοκλήρωνε το «μπαμ» της μεταγραφής του. «Η πρώτη στην εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην προεδρία του συλλόγου», όπως αναφέρει και ο ίδιος. Τα υπόλοιπα, στο παρακάτω βίντεο.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Άλμπερτ Ριέρα: