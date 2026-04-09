Ινίγκο Πέρεθ, ένας 38χρονος προπονητής που «μπαίνει» στο δρόμο της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ την ίδια ώρα γνωρίζει πολύ καλά τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ περνάει από την Ισπανία. Η «Ένωση» προσπέρασε το εμπόδιο της Τσέλιε και πλέον αντιμετωπίζει στα προημιτελικά του Conference League τη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04, 19:45).

Η φετινή σεζόν στη La Liga μπορεί να μην κυλάει με τον ιδανικό τρόπο, αλλά όλοι γνωρίζουμε το πόσο επικίνδυνες είναι οι ισπανικές ομάδες στα νοκ-άουτ ματς.

Αν δούμε το έμψυχο δυναμικό της αυτό που θα μας κάνει την περισσότερη εντύπωση αφορά τον προπονητή της. Ο λόγος; Κάλλιστα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για έναν εν ενεργεία ποδοσφαιριστή στη «δύση» της καριέρας του, αφού είναι 38 ετών.

Το δείγμα γραφής της πορείας του Ινίγκο Πέρεθ στους πάγκους είναι πολύ μικρό, αφού έχει αναλάβει τη Ράγιο Βαγιεκάνο από τον Φλεβάρη του 2024. Αυτή είναι και η πρώτη του «δουλειά» από αυτό το πόστο.

ℹ️ Recordamos a nuestros abonados que el plazo para la ampliación del abono para el partido de ida de los cuartos de final de la @Conf_League, ante el @AEK_FC_OFFICIAL en Vallecas, finaliza hoy a las 17:00 horas en las taquillas del Estadio y a las 22:00 horas en la plataforma… https://t.co/fHjtmu9gcC — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 5, 2026

Παράλληλα, υπάρχει και μία ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το πώς μπόρεσε να ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιριστής.

Κι αυτό, γιατί οφείλει πάρα πολλά και στον Ερνέστο Βαλβέρδε!

Το «άγνωστο» ταξίδι του Βαλβέρδε

Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω. Πιο συγκεκριμένα στο 2001. Τότε, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού εργαζόταν ως βοηθός προπονητή στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ωστόσο, είχε το «μυαλό» του και στο πώς θα δυναμώσει την ομάδα στις μικρότερες κατηγορίες. Σε αυτήν του την προσπάθεια έκανε ένα ταξίδι, για να συναντήσει την οικογένεια του Ινίγκο Πέρεθ!

👏 Los elogios de Íñigo Pérez para Ernesto Valverde y Andoni Iraola ante el posible relevo en el Athletic.



▪ "Ernesto creo que es el mejor entrenador que ha tenido nunca el Athletic".



▪ "Andoni sería un sustituto ideal para todos".



🔗 https://t.co/ThB6iF8K1e 🔗 pic.twitter.com/QBcuXRdfE5 — ElDesmarque (@eldesmarque) March 21, 2026

Κι όμως, τότε ο 13χρονος αγωνιζόταν στην Τσαντρέα, αλλά οι συζητήσεις «έτρεξαν», ώστε να υπάρξει μία πρώορη μεταγραφή, για να πάει στα «φυτώρια» της Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Και έτσι έγινε. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε μπόρεσε να πείσει τον Ινίγκο Πέρεθ και την οικογένειά του και έμελλε να αγωνιστεί συνολικά 79 φορές στην πρώτη ομάδα των Βάσκων.

Οι δύο τους η αλήθεια είναι πως δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν πάρα πολλές φορές. Κι αυτό, γιατί ο Ερνέστο Βαλβέρδε τον χρησιμοποίησε ως ποδοσφαιριστή μία φορά για 26 λεπτά τη σεζόν 2013-14.

Ωστόσο, διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και μάλιστα πολλά Μέσα «γράφουν» πως ο Ινίγκο Πέρεθ είναι υποψήφιος αντικαταστάτης του «Txigurn». Σε μία σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ξεκίνησε από ένα «άγνωστο» ταξίδι.