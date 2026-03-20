Κι όμως, βρισκόμαστε μονάχα λίγους μήνες πριν από την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε από την Αθλέτικο Μιλμπάο. Οι δύο πλευρές, θα φτάσουν στη λήξη της συνεργασίας τους, μετά το «τέλος» του συμβολαίου του.
Η συμφωνία των δύο πλευρών έληγε το επερχόμενο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από κοινού να μην υπάρξει ανανέωση.
Επομένως, ο Ισπανός τεχνικός διανύει τις τελευταίες του ημέρες στον πάγκο της βασκικής ομάδας. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει υπάρξει ένας από τους αγαπημένους ανθρώπους που έχουν κάτσει στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο και τα κατορθώματά του τον έχει ψηλά και σε μία ιδιαίτερη λίστα.
Ποια είναι αυτή; Εκείνη που αφορά τους προπονητές, με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο των Βάσκων.
Αυτή τη στιγμή, ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι στη θέση Νο.2, έχοντας 213 ματς στην «πλάτη» του. Η πρωτιά δεν απέχει αρκετά, αλλά ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τη φτάσει!
Κι όμως, αφού απομένουν 10 ματς αυτή τη σεζόν, άρα θα πάει 223 παιχνίδια.
Στη θέση Νο.1 είναι ο Χουάν Χοσέ Οργκουίζο με 235 ματς, σύμφωνα με το Transfermarkt.
Με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να είχε την ευκαιρία να τον «ξεπεράσει», αλλά το «αντίο» θα τον αφήσει μόλις για 12 ματς πίσω!
Αναλυτικά, το «αντίο» του Ερνέστο Βαλβέρδε:
«Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοινώνει ότι δεν θα είναι προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν.
‘Είναι μια απόφαση που σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό και την έχω συζητήσει με τον σύλλογο. Απομένουν δέκα αγώνες στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε’.
Ένας αντάξιος αποχαιρετισμός σας εκκρεμεί ακόμα, κύριε».