Ο Ερνέστο Βαλβέρδε λέει «αντίο» από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο τέλος της σεζόν και «χάνει» μία μεγάλη ευκαιρία από τα να «πιάσει» μία κορυφή!

Κι όμως, βρισκόμαστε μονάχα λίγους μήνες πριν από την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε από την Αθλέτικο Μιλμπάο. Οι δύο πλευρές, θα φτάσουν στη λήξη της συνεργασίας τους, μετά το «τέλος» του συμβολαίου του.

Η συμφωνία των δύο πλευρών έληγε το επερχόμενο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από κοινού να μην υπάρξει ανανέωση.

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ernesto Valverde announces that he will NOT manage Athletic Club next season! He has 10 games left, then he will depart. 👋❌



In 2024, Valverde won Athletic Club's first major trophy in 40 years by winning the Copa del Rey. 🏆 pic.twitter.com/j6s9vgIZbK — EuroFoot (@eurofootcom) March 20, 2026

Επομένως, ο Ισπανός τεχνικός διανύει τις τελευταίες του ημέρες στον πάγκο της βασκικής ομάδας. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει υπάρξει ένας από τους αγαπημένους ανθρώπους που έχουν κάτσει στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο και τα κατορθώματά του τον έχει ψηλά και σε μία ιδιαίτερη λίστα.

Ποια είναι αυτή; Εκείνη που αφορά τους προπονητές, με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο των Βάσκων.

🚨🚨| OFFICIAL: Ernesto Valverde will 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄 his job as Athletic Club manager at the end of the season. 🔴👋 pic.twitter.com/BQvyxqWjfA — CentreGoals. (@centregoals) March 20, 2026

Αυτή τη στιγμή, ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι στη θέση Νο.2, έχοντας 213 ματς στην «πλάτη» του. Η πρωτιά δεν απέχει αρκετά, αλλά ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τη φτάσει!

Κι όμως, αφού απομένουν 10 ματς αυτή τη σεζόν, άρα θα πάει 223 παιχνίδια.

🦁 OFICIAL | Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada



🗣️ "Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Qz0nkCKqxf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 20, 2026

Στη θέση Νο.1 είναι ο Χουάν Χοσέ Οργκουίζο με 235 ματς, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να είχε την ευκαιρία να τον «ξεπεράσει», αλλά το «αντίο» θα τον αφήσει μόλις για 12 ματς πίσω!

Αναλυτικά, το «αντίο» του Ερνέστο Βαλβέρδε:

«Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοινώνει ότι δεν θα είναι προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν.

‘Είναι μια απόφαση που σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό και την έχω συζητήσει με τον σύλλογο. Απομένουν δέκα αγώνες στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε’.

Ένας αντάξιος αποχαιρετισμός σας εκκρεμεί ακόμα, κύριε».