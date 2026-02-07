Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί καίρια απουσία για τον ΠΑΟΚ, όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει «μάθει» στην ομάδα του να βρίσκει λύσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (01/02, 4-1) και πλέον, κάνει αγώνα δρόμου, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο στη διάθεση του ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απουσίασε από τον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό (04/02, 0-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και δεδομένα, θα λείψει και από το ντέρμπι με τον Άρη, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αυτή, όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί το μεγαλύτερο «όπλο» που έχει στη φαρέτρα του. Ο Κωνσταντέλιας έχει χρειαστεί να λείψει ξανά από φετινές αναμετρήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Μάλιστα, οι φορές που ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει παρατάξει την ομάδα του χωρίς τον 22χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό δεν είναι λίγες. Ωστόσο, βάσει αποτελεσμάτων, μοιάζει να έχει βρει τις λύσεις που χρειάζεται η ομάδα του.

Μέχρι στιγμή, ο Κωνσταντέλιας έχει απουσιάσει από 9 ματς του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Σε αυτά, οι Θεσσαλονικείς έχουν γνωρίσει την ήττα μόλις σε μία περίπτωση. Αυτή ήρθε στην 1η αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, από τον Λεβαδειακό (17/09, 4-1).

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ μετρά δύο ισοπαλίες με Μπραν για το Europa League και Άρη για το Κύπελλο, ενώ έχει καταφέρει να βγει νικητής στα υπόλοιπα έξι!

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που έχει λείψει ο Κωνσταντέλιας:

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1, Europa League

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0, Stoiximan Super League

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-2, Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0, Stoiximan Super League

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3, Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0, Stoiximan Super League

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 4-1, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Άρης-ΠΑΟΚ 1-1, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1, Κύπελλο Ελλάδας Betsson