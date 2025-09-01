Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς. Ωστόσο, πόσοι ήξεραν ότι ο Σέρβος χαφ ήταν η πρώτη κίνηση στην «εποχή Γιούρκεν Κλοπ» στη Λίβερπουλ;

Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για την ενίσχυσή της στη θέση του αμυντικού χαφ. Η «Ένωση» έχει προχωρήσει πολύ την περίπτωσή του και ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, όλα δείχνουν πως τις επόμενες ώρες θα έρθει στην Ελλάδα, για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η συμφωνία του με την Πόρτο ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, καθώς ήταν κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών.

Η ΑΕΚ «κλείνει» τον Μάρκο Γκρούγιτς: Άμεσα στην Ελλάδα για ιατρικά & υπογραφές Ο Μάρκο Γκρούγιτς -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, καθώς οι διαδικασίες έχουν «τρέξει» και αναμένεται να έρθει σύντομα στην Ελλάδα!

Οι «δράκοι» τον είχαν αποκτήσει το καλοκαίρι του 2022 και έβαλαν «τέλος» στην ιστορία του Μάρκο Γκρούγιτς με τη Λίβερπουλ.

Όμως, πόσοι ήξεραν πως ήταν ο πρώτος «εκλεκτός» του Γιούργκεν Κλοπ στους «reds».

Τι είδε ο Κλοπ στον Γκρούγιτς

Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, στον Γενάρη του 2016. Η Λίβερπουλ έφτασε σε συμφωνία με τον Ερυρθού Αστέρα, για την απόκτηση του -τότε- νεαρού ποδοσφαιριστή.

Όμως, ο ίδιος επέστρεψε στην πατρίδα του, για να συνεχίσει ως δανεικός στην ομάδα, που «μεγάλωσε» ως παίκτης.

Ωστόσο, πρόλαβε να πετύχει κάτι ξεχωριστό. Τον Οκτώβρη του 2015 η Λίβερπουλ ήταν σε αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Μπρέναρντ Ρότζερς!

Ο «κλήρος» έπεσε στον Γιούργκεν Κλοπ, που μετέπειτα έγραψε τη δικιά του ιστορία με τους «reds». Ποια ήταν η πρώτη του μεταγραφή στην «εποχή» του στην ομάδα;

Ο Μάρκο Γκρούγιτς! Λίγο μετά την απόκτηση του Σέρβου χαφ, ο Γερμανός τεχνικός είχε μιλήσει για τα όσα είδε στο «πρόσωπό» του.

Klopp with his first Liverpool signing, Grujic. pic.twitter.com/0YEBegJ11k — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) January 6, 2016

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του στο επίσημο site της Λίβερπουλ έκανε λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που είναι αρκετά ψήλος, αλλά δεν υστερεί σε ταχύτητα και με πολύ καλή ικανότητα με την μπάλα.

Την ίδια ώρα, τόνισε πως με την ίδια ευκολία μπορεί να ντριπλάρει, αλλά και να βοηθήσει στη δημιουργία με τις πάσες του. Φυσικά, εκτός «συζήτησης» δεν είχε αφήσει και το νεαρό της ηλικίας του, καθώς ήταν ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής.

Τα χρόνια πέρασαν και η αλήθεια είναι πως ο Μάρκο Γκρούγιτς δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, τα «πεπραγμένα» του σε νεαρή ηλικία ήταν αρκετά, ώστε να… τραβήξουν το ενδιαφέρον του Γιούργκεν Κλοπ.

The first signing of the Jurgen Klopp era- Marko Grujic. #LFC pic.twitter.com/1mNVcPVg4K — LiverpoolFF (@LiverpoolFF) January 6, 2016

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Γιούργκεν Κλοπ για τον Μάρκο Γκρούγιτς:

Γιούργκεν, έκανες την πρώτη σου μεταγραφή ως προπονητής της Λίβερπουλ. Πόσο ευχαριστημένος είσαι που απέκτησες τον Μάρκο Γκρούγιτς;

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Μάρκο είναι ένα μεγάλο ταλέντο και τον έχουμε δει πολλές φορές. Όταν ήρθα εδώ, οι ανιχνευτές μας μου έδειξαν μερικά πλάνα ενός πολύ ικανού παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Το παρακολουθήσαμε, μιλήσαμε μαζί του, γνωριστήκαμε – είναι καλό παιδί, ένα νεαρό αγόρι, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Αστέρα, που είναι η καλύτερη ομάδα στη Σερβία. Είναι μια χώρα από την οποία έχουν έρθει πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πάντα, υπάρχουν μεγάλοι παίκτες που προέρχονται από εκεί επειδή έχουν καλή νοοτροπία, καλές τεχνικές δεξιότητες και είναι ανοιχτοί σε τακτικές συμβουλές και τέτοια πράγματα. Για να τον περιγράψω, θα έλεγα ότι είναι ψηλός, αλλά γρήγορος και καλός σε τεχνικά πράγματα. Μπορεί να παίξει πάσες και να ντριμπλάρει. Αλλά είναι νέος, οπότε πρέπει να εξελιχθεί. Θα το κάνει αυτό, οπότε όλα είναι εντάξει».

Read in full what the boss had to say about #LFC's new signing, Marko Grujic: https://t.co/kqfQHDa7oM pic.twitter.com/Qcjssg9dDJ — Liverpool FC (@LFC) January 6, 2016

Δείτε ΕΔΩ τη συνέντευξη του Γιούργκεν Κλοπ.