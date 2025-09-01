Ο Μάρκο Γκρούγιτς -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, καθώς οι διαδικασίες έχουν «τρέξει» και αναμένεται να έρθει σύντομα στην Ελλάδα!

Η ΑΕΚ όλα δείχνουν πως βρήκε τον εκλεκτό της για τη θέση του αμυντικού χαφ! Λίγες ώρες πριν τη δήλωση της ευρωπαϊκής της λίστας, η «Ένωση» είναι μία… ανάσα από την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς.

O Σέρβος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Πόρτο, όμως, όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα πουν «αντίο».

Για αυτόν τον λόγο, πολύ πιθανό να αποκτηθεί και ως ελεύθερος, καθώς τόσο ο ποδοσφαιριστής, όσο και οι «δράκοι» ήθελαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους, παρά τη συμφωνία τους, μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο 29χρονος χαφ να έρθει στην Ελλάδα το απόγευμα της Δευτέρας (01/09), ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Για την ιστορία, ο Μάρκο Γκρούγιτς ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα. Τον Γενάρη του 2016 τού «χτύπησε» την πόρτα η Λίβερπουλ, που τον έκανε δικό της έναντι 7.000.000 ευρώ.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα και μετά από συνεχόμενους δανεισμούς το 2022 είπε το οριστικό «αντίο».

Η Πόρτο τον απέκτησε έναντι 9.000.000 ευρώ. Στους «δράκους» πρόλαβε να καταγράψει 140 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία, είναι στα 4.000.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt.