Τέσσερις στιγμές του ΠΣΑΠΠ ήταν πολύ πιο «δυνατές», από κάθε βραβείο ή ατομική διάκριση και «αθόρυβα» έγιναν τα highlights της εκδήλωσης.

Το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός είναι στιγμές. Ωστόσο, μερικές φορές κάποια πράγματα «ξεπερνούν» κάθε γκολ, κάθε ασίστ ή κάθε μαγική ντρίμπλα.

Αυτό το καταλάβαμε πολύ καλύτερη και στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Πολύ σπουδαίοι αθλητές παρέλαβαν τα βραβεία τους, για τις επιδόσεις τους, τα τέρματά τους και όσα έκαναν στο χορτάρι.

Ωστόσο, από αυτήν την εκδήλωση, οι περισσότεροι θα έχουν στο μυαλό τους τέσσερις στιγμές που ήταν πιο «δυνατές», από κάθε άλλη.

«Μάριε, περαστικά»

Πριν από κάποιους μήνες ο Ανδρέας Τεττέη σκόραρε ένα πολύτιμο γκολ απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν για τα Play Offs του Europa League.

Αμέσως, έτρεξε στην κάμερα έδειξε την κάμερα, σχημάτισε το γράμμα: «Μ» και είπε: «Μάριε, περαστικά».

Ένα νέο παιδί που δίνει τη δική του «μάχη», με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Βρέθηκε στην ίδια σκηνή με τον παίκτη του Παναθηναϊκού, για να «πουν» την ιστορία τους.

Το πώς γνωρίστηκαν, αλλά και να αφιερώσουν ο ένας στον άλλο ένα ξεχωριστό βραβείο.

Αθλητές σαν τον Τάσο Χατζηγιοβάνη…

Στην περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνη δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά. Ένα μικρό βιντεάκι με τις δηλώσεις του είναι αρκετό.

Σε καθηλώνει και το ακούς στην «επανάληψη» συνεχώς. Στην εποχή που οι ζοφερές ειδήσεις «σκάνε» συνεχώς, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έδειξε ότι υπάρχει και λίγο «φως».

Ο ίδιος βοήθησε «αθόρυβα» ένα παιδάκι που τελικά «έχασε» τη μάχη με τη ζωή. Όχι για να προβληθεί, αλλά γιατί έδειξε ότι υπάρχουν στιγμές και γεγονότα πολύ πάνω από το ποδόσφαιρο.

Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς, ας ακούσουμε τον σπουδαίο Τάσο Χατζηγιοβάνη «Μην κλείσουμε την καρδιά μας», είπε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Σπουδαίος, αγνός, ένα πραγματικό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έδειξε πως, έστω και τώρα, υπάρχει ελπίδα για λίγο «φως».

Τα λόγια του Ρότα

Η ΑΕΚ, πριν από λίγους μήνες πανηγύριζε τη φιέστα του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος «θόρυβος» έγινε στις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα. Όχι, γιατί «έδωσε» κάποια είδηση ή είπε κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι.

Αλλά, έστειλε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα, για όσους «υποφέρουν» χαμηλόφωνα.

Δύο κοπέλες 17 ετών έδωσαν τέλος στη ζωή τους και ο Έλληνας μπακ θέλησε με τα λόγια του και μόνο να αποτρέψει ένα τέτοιο παρόμοιο συμβάν.

Ντόνι Φαν Ίπερεν, ένας «μαχητής» της ζωής

Πολλοί «μαχητές» υπάρχουν στη ζωή. Ένας εξ αυτών είναι ο Ντόνι Φαν Ίπερεν. Μπορεί πολλοί να μην τον έχουν στο μυαλό τους από το πέρασμά του από την ΑΕ Καραϊσκάκης.

Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία του αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Το 2023 «μετακόμισε» στη Μολδαβία για λογαριασμό της Ζίμπρου Κισινάου.

Όμως, ένα χτύπημα στο κεφάλι τού άλλαξε τη ζωή. Έπεσε σε κώμα, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη.

Ωστόσο, βγήκε «νικητής». Κέρδισε τη δικιά του «μάχη». Έμαθε από το… μηδέν να τα κάνει όλα ξανά.

Δίπλα στη Ελληνίδα σύζυγό του στην Άρτα. Για έναν άνθρωπο που έδειξε πως τα πιο απλά πράγματα μπορεί κάποια στιγμή να μην είναι δεδομένα.