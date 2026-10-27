Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε την «Χρυσή Μπάλα», βάζοντας τέλος σε μία αναμονή που διήρκησε 25 χρόνια για τους Άγγλους.

Ο Χάρι Κέιν έζησε μία από τις συγκινητικές βραδιές της καριέρας του, καθώς τη Δευτέρα (26/10), στο London Palladium, κράτησε για πρώτη φορά στα χέρια του το βραβεία της «Χρυσής Μπάλας».

Από τα χέρια του θρυλικού Ρονάλντο, ο Άγγλος επιθετικός έλαβε το βραβείο που τον κατατάσσει σε μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ξεπέρασε στη σχετική ψηφοφορία, μεταξύ άλλων, τόσο τον Κιλιάν Εμπαπέ, όσο και τον Λαμίν Γιαμάλ και έτσι, κράτησε στα χέρια του το πολύτιμο βραβείο.

Πώς ο Χάρι Κέιν έφτασε στην κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας Η Χρυσή Μπάλα έφτασε στα χέρια του Χάρι Κέιν, που μετά από μία «μυθική» σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο, χωρίς κάποιον σπουδαίο τίτλο στο «παλμαρέ» του!

Την περασμένη σεζόν, ο Χάρι Κέιν ήταν… ασταμάτητος, ακόμα κι αν δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση κάποιου μεγάλου τροπαίου, είτε σε εθνικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Με την Μπάγερν Μονάχου έφτασε στην κατάκτηση της Bundesliga, του γερμανικού Κυπέλλου, αλλά και του γερμανικού Σούπερ Καπ.

Σε ατομικό επίπεδο, ο 33χρονος φορ ήταν «καυτός». Στα 51 παιχνίδια που αγωνίστηκε σε όλες τις διοργανώσεις με τους Βαυαρούς, σημείωσε 61 (!) γκολ και μοίρασε 7 ασίστ. Εάν υπολογίσουμε και τους αγώνες που έδωσε με την Εθνική Αγγλίας, οι αριθμοί του εκτοξεύονται. Σε 65 παιχνίδια πέτυχε 73 γκολ και «έφτιαξε» ακόμα 8 για τους συμπαίκτες του.

😙🌕 Harry Kane, the first English player to win the Ballon d’Or since Michael Owen in 2001 — 25 years later, in London.



English players who won the Ballon d’Or:



Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan (x2), Michael Owen, Harry Kane. pic.twitter.com/84trDd1Odc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2026

Κάπως έτσι, ο Χάρι Κέιν έδωσε τέλος σε μία αναμονή 25 ετών για τους Άγγλους. Ο Χάρι Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας», μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, καθώς ο Μάικλ Όουεν ήταν ο τελευταίος που το κατάφερε, πίσω στο 2001.

Πλέον, ο έμπειρος επιθετικός έγινε ο πέμπτος Άγγλος ποδοσφαιριστής με «Χρυσή Μπάλα» στο παλμαρέ του, βάζοντας το όνομά του πλάι στους Στάνλεϊ Μάθιους, Μπόμπι Τσάρλτον, Κέβιν Κίγκαν και φυσικά, Μάικλ Όουεν.