Ο Χάρι Κέιν έζησε μία από τις συγκινητικές βραδιές της καριέρας του, καθώς τη Δευτέρα (26/10), στο London Palladium, κράτησε για πρώτη φορά στα χέρια του το βραβεία της «Χρυσής Μπάλας».
Από τα χέρια του θρυλικού Ρονάλντο, ο Άγγλος επιθετικός έλαβε το βραβείο που τον κατατάσσει σε μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ξεπέρασε στη σχετική ψηφοφορία, μεταξύ άλλων, τόσο τον Κιλιάν Εμπαπέ, όσο και τον Λαμίν Γιαμάλ και έτσι, κράτησε στα χέρια του το πολύτιμο βραβείο.
Την περασμένη σεζόν, ο Χάρι Κέιν ήταν… ασταμάτητος, ακόμα κι αν δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση κάποιου μεγάλου τροπαίου, είτε σε εθνικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Με την Μπάγερν Μονάχου έφτασε στην κατάκτηση της Bundesliga, του γερμανικού Κυπέλλου, αλλά και του γερμανικού Σούπερ Καπ.
Σε ατομικό επίπεδο, ο 33χρονος φορ ήταν «καυτός». Στα 51 παιχνίδια που αγωνίστηκε σε όλες τις διοργανώσεις με τους Βαυαρούς, σημείωσε 61 (!) γκολ και μοίρασε 7 ασίστ. Εάν υπολογίσουμε και τους αγώνες που έδωσε με την Εθνική Αγγλίας, οι αριθμοί του εκτοξεύονται. Σε 65 παιχνίδια πέτυχε 73 γκολ και «έφτιαξε» ακόμα 8 για τους συμπαίκτες του.
Κάπως έτσι, ο Χάρι Κέιν έδωσε τέλος σε μία αναμονή 25 ετών για τους Άγγλους. Ο Χάρι Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας», μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, καθώς ο Μάικλ Όουεν ήταν ο τελευταίος που το κατάφερε, πίσω στο 2001.
Πλέον, ο έμπειρος επιθετικός έγινε ο πέμπτος Άγγλος ποδοσφαιριστής με «Χρυσή Μπάλα» στο παλμαρέ του, βάζοντας το όνομά του πλάι στους Στάνλεϊ Μάθιους, Μπόμπι Τσάρλτον, Κέβιν Κίγκαν και φυσικά, Μάικλ Όουεν.