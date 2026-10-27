Και η Χρυσή Μπάλα πήγε στα χέρια του Χάρι Κέιν!
Τα όσα έκανε με την Μπάγερν Μονάχου ήταν τρομακτικά, αφού σκόραρε συνολικά 73 γκολ σε 65 ματς.
Γι’ αυτό ακόμα και αν δεν κατάκτησε κάποιον πολύ μεγάλο τίτλο, μπόρεσε να πάρει το πολυτιμότερο ατομικό βραβείο που υπάρχει.
Μετά τη λήξη της τελετής ο Άγγλος επιθετικός, με μία του μόνο… ατάκα μπόρεσε να «περιγράψει» όλη την πορεία του.
Μερικές λέξεις που αποτυπώνουν το πόσο πολλή δουλειά χρειάστηκε, για να φτάσει στην κορυφή!
Η… ατάκα που «περιγράφει» την πορεία του Κέιν
«Δούλεψε σκληρά και αθόρυβα. Άσε την επιτυχία να είναι ο ‘θόρυβός’ σου», αυτό ήταν το μήνυμα του Χάρι Κέιν, στα social media.
Μία φράση που την έχει ζήσει στο… πετσί του. Ο 33χρονος επιθετικός σε νεαρή ηλικία δεν ήταν ο «σταρ» που έχουμε συνηθίσει.
Ξεκίνησε από τις υποδομές της Άρσεναλ, αλλά γρήγορα αποχώρησε αφού οι Λονδρέζοι πίστευαν ότι δεν έχει μέλλον. Πολλοί ήταν οι επόμενοι σταθμοί του, αλλά τελικά «στέριωσε» στην Τότεναμ.
Μπορεί με τα χρώματά της να «μεγαλούργησε», αλλά πέρασε από πολλά «εμπόδια».
Ανάμεσά τους και τέσσερις δανεισμοί, αφού έπαιξε σε Λέιτον Όριεντ, Νόριτς, Λέστερ και Μίλγουολ!
Ο Χάρι Κέιν «ψήθηκε» μέσα από αυτήν τη διαδικασία και κατέληξε να είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Premier League.
Μέχρι τα 31 του δεν είχε κατακτήσει ΟΥΤΕ έναν τίτλο, μέχρι που πήρε την απόφαση να «μετακομίσει» στην Μπάγερν Μονάχου.
Και φτάνουμε στη σεζόν 2025-26, που στα 33 του έκανε… θραύση, σε όποια διοργάνωση και να έπαιξε.
Όλα «αθόρυβα», μέσα από πολλές δυσκολίες, με τον Χάρι Κέιν να «περιγράφει» όλη την πορεία του, μέσα σε μόνο λίγες λέξεις…