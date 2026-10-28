Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Μαρκό και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, πλέον, είναι μία… ανάσα από ένα ιδιαίτερο σερί.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς πέρασε νικηφόρα από το Μαρκόπουλο, επικρατώντας της Μαρκό με 2-0 (28/10).

Έτσι, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ και η ομάδα του έφτασαν πια σε ένα σερί οκτώ διαδοχικών νικών, σε όλες τις διοργανώσεις. Μία διαδρομή που άρχισε από την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, κόντρα στη Γιαγκελόνια, και συνέχισε απέναντι σε Λεβαδειακό, Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ, Παναιτωλικό, Σπάρτα Πράγας, Καλαμάτα και τώρα, Μαρκό.

Όπως είναι λογικό, πρόκειται για ένα σπουδαίο νικηφόρο σερί. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μετά την ήττα στο «παρθενικό» του ματς στον πάγκο των Πειραιωτών από τον ΟΦΗ, φαίνεται πως βρήκε τη «συνταγή» και το 8/8 είναι γεγονός.

Ωστόσο, κοιτώντας στο πρόσφατο παρελθόν, γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για ένα σερί που είχε πετύχει τόσο ο Πέδρο Μαρτίνς, όσο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος τεχνικός σε τρεις περιπτώσεις (Μάρτιος-Μάιος 2019, & Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-2021), ενώ ο Βάσκος αντίστοιχα σε μία (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2025).

Αμφότεροι, ωστόσο, είδαν το νικηφόρο τους σερί να σταματά στο ένατο παιχνίδι! Αυτό ακριβώς θέλει να «σπάσει» ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Επόμενος «σταθμός» θα είναι η Λεωφόρος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Εκεί όπου ο Βάσκος τεχνικός θέλει να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο νικηφόρο σερί της ομάδας του.