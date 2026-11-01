Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει δει τις αλλαγές του να αποδεικνύονται… χρυσάφι, σε αυτό το μεγάλο σερί νικών του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ακόμα μία κίνηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ από τον πάγκο, για να φύγει νικητής από το «Απ. Νικολαΐδης».

Οι Πειραιώτες επικράτησαν της Κηφισιάς με 3-2 (31/10), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αν και προηγήθηκαν με 0-2, χάρη στα γκολ των Ρόκα και Μάριους, ο οποίος επίσης είχε περάσει ως αλλαγή, είδαν τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στο φινάλε και να ισοφαρίζουν.

Εκεί, η λύση ήρθε από τα πόδια του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πήρε την μπάλα από τον Ρέμο Φρόιλερ, με μία προσποίηση απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και τελείωσε ιδανικά τη φάση, για να γράψει το 2-3 και να δώσει στον Ολυμπιακό την ένατη διαδοχική του νίκη, σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «χρυσές» αλλαγές του Αλγουαθίλ

Πάντως, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δείχνει να έχει «τελειοποιήσει» τις κινήσεις του από τον πάγκο. Με το buzzer-beater που σημείωσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς έγινε ο τέταρτος παίκτης που περνά στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή ο Βάσκος τεχνικός και του χαρίζει τη νίκη!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είχε κάνει την αρχή, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όταν σκόραρε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Γιαγκελόνια, για να γράψει το 2-1. Έπειτα, ήταν η σειρά του Μανώλη Σάλιακα κόντρα στον Λεβαδειακό, όταν βρήκε δίχτυα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνοντας το 0-1. Πριν τον Πορτογάλο εξτρέμ στη Λεωφόρο, η τελευταία αλλαγή του Αλγουαθίλ, που σημείωσε buzzer-beater, ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος «υπέγραψε» το 1-0 απέναντι στην Σπάρτα Πράγας, στο 78ο λεπτό του αγώνα.

Μέχρι στιγμής, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έχει αποδείξει πως, όταν «ανακατεύει» την τράπουλα, βρίσκει πάντα την σωστή επόμενη κίνηση, σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, για να πετύχει τον στόχο του!