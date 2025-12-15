Το Transfermarkt προχώρησε στις καθιερωμένες ανανεώσεις της χρηματιστηριακής αξίας παικτών και ομάδων, εκεί όπου ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή, όσον αφορά τις αυξήσεις.
Στο διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός είχε πέντε νίκες και μία ήττα (το 3-4 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης), γεγονός που αποτυπώθηκε θετικά στην αποτίμησή του, καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 13,8%.
Πίσω από τον Ολυμπιακό ακολουθούν οι ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος: Βόλος και Λεβαδειακός. Είδαν την αξία τους να αυξάνεται κατά 600.000 και 500.000 ευρώ, δηλαδή κατά +6,8% και +4,8%, αντίστοιχα.
Στην πρώτη πεντάδα των αυξήσεων εντοπίζονται η Κηφισιά με άνοδο 1,8% και η ΑΕΚ με 0,7%.
Αντίθετα, οι υπόλοιπες ομάδες του Big-5 παρουσίασαν απώλειες: ο Άρης είχε τη μεγαλύτερη πτώση με -9,4%, ενώ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σημείωσαν μειώσεις 4,1% και 5,4% αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των ρόστερ, ο Ολυμπιακός αποτιμάται στα 136,45 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 89,25 εκατ., ενώ έπονται ο Παναθηναϊκός (87,15), η ΑΕΚ (70,48) και ο Άρης (35,7), που ολοκληρώνουν και την πρώτη πεντάδα.