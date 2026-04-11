Αν υπήρχε ο τίτλος για το: «ελληνικό Χρυσό Παπούτσι», ποιος ποδοσφαιριστής θα είχε το «πάνω χέρι» για να το κατακτήσει;

Τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη σε λίγο καιρό «ρίχνουν» αυλαία. Γι’ αυτό και είναι μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία, για να δούμε ποιοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που «τρελαίνουν» κόσμο με τις επιδόσεις τους.

Αρχικά, θα έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, θα μιλήσουμε αποκλειστικά για ποδοσφαιριστές που παίζουν στις πρώτες κατηγορίες των πρωταθλημάτων, ενώ δεν θα ισχύουν οι «πόντοι» ανάλογα με το πού είναι.

Θα ξεκινήσουμε αντίστροφα και θα δούμε ποιοι «κλείνουν» το TOP-5 της σχετικής λίστας. Ο Ανδρεάς Τεττέη, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Γιώργος Μασούρας έχουν σκοράρει συνολικά 13 φορές φέτος!

Με τους τρεις ποδοσφαιριστές να «μοιράζονται» και την 5η θέση της σχετικής λίστας. Λίγο πιο ψηλά έχουμε ξανά ισοβαθμία. Αυτή τη φορά, οι Χρήστος Τζόλης και Τάσος Δουβίκας που διανύουν εξαιρετικές σεζόν έχουν από 14 τέρματα!

Μόνος του στη δεύτερη θέση είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, στην επιστροφή του στην Ελλάδα έχει σκοράρει 15 τέρματα και είναι ένας από τους «πρωταγωνιστές» της ομάδας του.

Προφανώς και στην κορυφή λίγο-πολύ, οι περισσότεροι μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι. Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει για ακόμα μία αγωνιστική χρονιά φανταστικά πράγματα με την Μπενφίκα.

Έχει σκοράρει συνολικά 29 φορές και «οδηγεί» την κούρσα, έχοντας «χτίσει» μία διαφορά που μόνο δύσκολο μπορεί να «σπάσει».

Επομένως, αν υπήρχε ο τίτλος του: «ελληνικού Χρυσού Παπουτσιού» και αφορούσε όλες τις διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα των πρώτων κατηγοριών ο Βαγγέλης Παυλίδης δύσκολα θα το «έχανε».

