Διαδικασία των πέναλτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε και ήττα δεν έχουν «συνδυαστεί», μετά από έξι προσπάθειες και τρεις τερματοφύλακες!

Και στα πέναλτι, το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια της Παρί Σεν Ζερμέν!

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν πιο ψύχραιμη απέναντι στην Άρσεναλ (30/05, 1-1, 4-3 πεν.) και κατέκτησε το Champions League, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν!

Μαζί με το τρόπαιο «επιβεβαίωσε» πως όταν τα ματς της πηγαίνουν στη διαδικασία των πέναλτι έχει και το «πάνω χέρι».

Άλλωστε, στην «εποχή» του Ισπανού τεχνικού, τα παραδείγματα είναι πολλά ακόμα και αν υπάρχουν… διαφορετικές συνθήκες!

«Βασίλισσα» στις διαδικασίες των πέναλτι

Τις τελευταίες δύο σεζόν η Παρί Σεν Ζερμέν έχει «παλέψει» στη διαδικασία των πέναλτι αρκετές φορές.

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβρη του 2024, όταν και αντιμετώπισε τη Λανς για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η πρόκριση πήγε στους Παριζιάνους, με τον Ματβέι Σαφόνοφ να είναι ο «ήρωας», με δύο αποκρούσεις στις τελευταίες εκτελέσεις.

PSG are through to the next round of Coupe de France after beating Lens on penalties 🥵🏆 pic.twitter.com/DJZvCX7cuZ — OneFootball (@OneFootball) December 22, 2024

Λίγους μήνες αργότερα και η πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League «πέρασε» από την ψυχοφθόρα διαδικασία.

Αυτή τη φορά κάτω από την εστία της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και αντίπαλός της η Λίβερπουλ.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, με τους Ντάργουιν Νούνιες και Κέρτις Τζόουνς να αστοχούν.

#OTD in 2025:

The Reds’ Champions League campaign ends in the round of 16, as eventual winners PSG win 1-0 at Anfield thanks to Ousmane Dembele’s early goal. This forces extra-time and penalties, where the French side win 4-1 pic.twitter.com/BJ3PB1tNI3 — Liverpool On This Day (@OnThisDayReds) March 11, 2026

Πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα και στη φετινή σεζόν. Όλα ξεκίνησαν με διαδικασία των πέναλτι, αφού ο τελικός του UEFA Super Cup έληξε με το σκορ στο 2-2.

Το τρόπαιο κατέληξε στους Γάλλους, που αυτήν τη φορά κέρδισαν, ενώ είχαν στην εστία τους τον Λούκας Σεβαλιέρ!

🏆#PSG Win #UEFASuperCup in Thrilling Shootout🔥



🔹PSG fought back from 2-0 down to beat Tottenham 4-2 on penalties.



🔹Lee Kang-in and Gonçalo Ramos scored late to force extra time, and Nuno Mendes sealed the win in the shootout.#SuperCup #PSGTOT pic.twitter.com/WIOkWBLNB0 — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) August 14, 2025

Πριν τον τελικό του Champions League, ακόμα δύο μεγάλα «ραντεβού» για την ομάδα τους Λουίς Ενρίκε κρίθηκαν από την… άσπρη βούλα.

Στο FIFA Intercontinal Cup απέναντι στη Φλαμένγκο και στο Trophée des Champions κόντρα στη Μαρσέιγ. Στο τέρμα της στη μία περίπτωση ήταν ο Ματβέι Σαφόνοφ, ενώ στην άλλη ο Λούκας Σεβαλιέρ.

PSG sealed their sixth trophy of 2025 after defeating Flamengo on penalties to win the FIFA Intercontinental Cup 🏆 pic.twitter.com/qaS0Uwk2qL — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 17, 2025

Το αποτέλεσμα; Πάντα ΙΔΙΟ, αφού στο τέλος τα «χαμόγελα» ήταν με το μέρος της.

Με την Παρί Σεν Ζερμέν να μετράει τα τελευταία δύο χρόνια, έξι διαδικασίες πέναλτι, τρεις… τερματοφύλακες, αλλά το αποτέλεσμα να μην αλλάζει σε καμία περίπτωση!

Μάλλον, καλύτερα αν είσαι αντίπαλός της, να μην θες να κριούν τα πάντα στη «ρωσική ρουλέτα»…