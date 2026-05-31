Σαν να το ήξερε. Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια απάντησε σε ένα ερώτημα, που τελικά το όνειρό του έγινε πραγματικότητα!

«Να κερδίσεις δύο συνεχόμενα Champions League ή να μείνεις εκτός από τους ομίλους στο EURO;»

Μία ερώτηση που θα ακούει ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια και «χαμογελάει». Πριν από μερικά χρόνια είχε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τον Μάρτιο του 2024 η Ελλάδα γνώρισε έναν «πικρό» αποκλεισμό, αφού έχασε στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γεωργία.

Μία χώρα που για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετείχε στο EURO. Ο Κβίτσα Κβαρτσχέλια το πίστευε εξ αρχής και τόνισε πως θα συνεχίσει και στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Και έτσι έγινε! Η Γεωργία προκρίθηκε, έφτασε μέχρι τους «16» και εκεί «έσβησε» η παρθενική της συμμετοχή στον θεσμό.

Όταν ο νυν παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είχε πει το «γιατί» διαλέγει να κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές το Champions League είπε χαρακτηριστικά: «πιστεύω είναι πιο δύσκολο». Ωστόσο, μάλλον δεν θα το περίμενε ούτε ο ίδιος…

PSG WIN THE 2025/26 CHAMPIONS LEAGUE! 🏆👏 pic.twitter.com/DFmSuwPWm6 — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026

Τον Γενάρη του 2025 παίρνει την τολμηρή απόφαση να «μετακομίσει» από τη Νάπολι και να πάει στη Γαλλία!

Σχεδόν 18 μήνες αργότερα σίγουρα ο ίδιος δεν θα το μετανιώνει σε καμία περίπτωση.

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια έκανε πραγματικότητα, μία επιθυμία που έμοιαζε σαν «τρελό» όνειρο!

Khvicha Kvaratskhelia’s last seven appearances in the Champions League:



⚽ vs. Monaco

⚽⚽🅰️ vs. Chelsea

⚽ vs. Chelsea

⚽ vs. Liverpool

🅰️ vs. Liverpool

⚽⚽vs. Bayern

🅰️ vs. Bayern



Το 2025 έζησε τον τελικό απέναντι στην Ίντερ, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κάνει… θρύψαλα τους Ιταλούς! Έναν χρόνο αργότερα, οι Παριζιάνοι ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Αυτή τη φορά, ήταν απαραίτητη η διαδικασία των πέναλτι. Όμως, στο τέλος το δεύτερο «αστέρι» ράφτηκε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο.

Το δεύτερο συνεχόμενο. Και ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, όταν θα βλέπει εκείνο το βίντεο που «γυρίστηκε» πριν από δύο έτη σίγουρα θα «χαμογελάει»…