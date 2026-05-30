Στην κορυφή της Ευρώπης ΞΑΝΑ! Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγυρίζει, με τον Λουίς Ενρίκε να είχε «προβλέψει» το «πώς» θα «αλλάξει» όλη η ιστορία της!

Πέρασαν παικταράδες και παικταράδες από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ροναλντίνιο, Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ, Έντισον Καβάνι, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Κιλιάν Εμπαπέ ΜΟΝΑΧΑ μερικοί εξ αυτών.

Ωστόσο, ποτέ δεν μπόρεσε να «ξεχωρίσει» με αυτούς στη «φαρέτρα» της. Ναι μεν «μεγάλωσε», αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα παραπάνω.

Το 2024 ο τελευταίος της μεγάλος «αστέρας» είπε «αντίο». Ο Κιλιάν Εμπαπέ «κούνησε» μαντήλι, με επόμενο προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πολλοί νόμιζαν πως αυτό θα είναι και το «τέλος», μίας ομάδας που «πρωταγωνιστούσε» στην Ευρώπη, αλλά χωρίς να έχει μία μεγάλη διάκριση.



Το «εμείς», κέρδισε το «εγώ»

Και κάπου εκεί ήρθε ο Λουίς Ενρίκε. Ένας προπονητής, που υποστήριξε τα «θέλω» του και τα τελευταία δύο χρόνια αποδεικνύει πως τα πολλά χρήματα, αλλά και τα «αστέρια» δεν μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά, αν δεν υπάρχει ένα πλάνο από πίσω.

Όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε από την ομάδα του Παρισιού μία ερώτηση υπήρχε σε όλη την ατμόσφαιρα: «Και τώρα τι θα συμβεί, θα είναι καλύτερη η Παρί Σεν Ζερμέν;»

No Champions League titles with Mbappé 👀



Back-to-back titles immediately after his exit 🤯🏆🏆



The PSG glow-up has been 𝙍𝙀𝘼𝙇 ✨ pic.twitter.com/Zf5DbNdXng — LiveScore (@livescore) May 30, 2026

Το ίδιο γινόταν και στον Λουίς Ενρίκε, καθώς πολλές φορές οι δημοσιογράφοι τον ρώταγαν αν θα μπορέσει να παρουσιάσει ένα καλύτερο σύνολο χωρίς τον «σταρ» της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρος. Δεν κρύφτηκε. Μίλησε «ανοιχτά». Τόνισε πως η Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι ακόμα καλύτερη χωρίς να έχει τον Κιλιάν Εμπαπέ στις τάξεις της. Πολλοί δεν τον πίστεψαν.

Όμως, εκ του αποτελέσματος έτσι έγινε! Οι Γάλλοι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρουσίασαν μία ομάδα που κάνει απίθανα πράγματα!



Ένα κλαμπ που δεν έχει «μεγάλα ονόματα», αλλά πολλούς εξαιρετικούς παίκτες, που ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.



Χωρίς «υπερβολές», ο καθένας έχει τον ρόλο του και ο Λουίς Ενρίκε ξέρει ότι κάθε του επιθυμία θα γίνει ΚΑΙ πράξη!

Το back-to-back στο Champions League ολοκληρώθηκε με αυτή τη μέθοδο και έγινε η δεύτερη ομάδα στα χρονικά που καταφέρνει κάτι παρόμοιο.

Ακόμα και αν έπαιξε χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ, χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, χωρίς τον Νεϊμάρ. Η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε πιο «ομάδα» και ο Λουίς Ενρίκε βγήκε αληθινός, για όσα έλεγε…

Και το «εμείς», κέρδισε το «εγώ» και κάθε προηγούμενη «έκδοση» των Παριζιάνων.

Τι είχε πει ο Λουίς Ενρίκε, για την αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ:

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βελτιωθούμε του χρόνου. Το γεγονός ότι έχουμε έναν παίκτη που κινείται όπου θέλει, σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω τον έλεγχο. Την επόμενη χρονιά θα έχω τον απόλυτο έλεγχο και χωρίς καμία εξαίρεση».