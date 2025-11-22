Ο Ανέστης Μύθου ήταν εκπληκτικός στις τρεις αναμετρήσεις για τα προκριματικά του EURO U19. Ωστόσο, είδε δύο ποδοσφαιριστές να τον «ξεπερνούν» και ο ένας από αυτούς να είναι ο… Τσέχος Μπουφόν!

Η Εθνική Νέων μπορεί να μην τερμάτισε 1η στα προκριματικά του EURO 2026. Ωστόσο, δεν της «κόστισε», καθώς πλέον θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην τελική φάση της διοργάνωσης στην Elite Round.

O ποδοσφαιριστής που «έλαμψε» στις τρεις αναμετρήσεις που έγιναν ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Ανέστης Μύθου!

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο να τερματίσει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην πρώτη φάση των προκρικαμτικών. Όμως, δύο παίκτες τον «ξεπέρασαν». Ανάμεσα σε αυτούς και ένας Τσέχος, που ονομάζεται Μπουφόν.

Και όχι δεν μιλάμε για απλή συνωνυμία.

Ο… Τσέχος Μπουφόν και ο Μύθου

Ο Ανέστης Μύθου πρόλαβε να σκοράρει πέντε φορές σε τρεις αναμετρήσεις. Κι αυτό, γιατί πρόσθεσε δύο γκολ με τη Λευκορωσία (12/11, 0-2) και το Λίχτενσταϊν (15/11, 8-0) και ένα με την Τουρκία (18/11, 1-2)!

Μπροστά του ήταν ένας παίκτης που είναι δανεικός από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Μπόχουμ, καθώς ο Φράνσις Ονιέκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έξι φορές.

Ωστόσο, στην κορυφή υπήρχε και ένας «συγκάτοικος», που είναι Τσέχος. Ο Λουίς Τόμας Μπουφόν είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην Πίζα και έχει συγγένεια με τον Τζιανλουίτζι!

Και πιο συγκεκριμένα είναι ο γιος του! Όμως, παίζει στην Τσεχία, λόγω της καταγωγής της μητέρας του! Στα προκριματικά του EURO U19 «έλαμψε», καθώς σκόραρε δύο χατ-τρικ σε τρία ματς «ξεπερνώντας» με αυτόν τον τρόπο τον Ανέστη Μύθου!

Λέτε να δούμε τα επόμενα χρόνια και έναν Μπουφόν που αντί να βάζει «στοπ», να σκοράρει;

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο δείγμα γραφής είναι αρκετά ενθαρρυντικό…