Ο γιος του Τζιαλουίτζι Μπουφόν έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A, όμως το εντυπωσιακό της υπόθεσης, είναι πως θα παίζει για την… Τσεχία!

Λουίς Τομάς Μπουφόν. Αυτό είναι το όνομα του 17χρονου γιου του θρυλικού Ιταλού τερματοφύλακα, που επανέφερε πρόσφατα το γνωστό επίθετο, στην πραγματικότητα της Serie A.

Ο λόγος; Μα φυσικά, διότι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, 30 χρόνια μετά από την πρεμιέρα του Τζιανλουίτζι Μπουφόν, στην ίδια κατηγορία!

17-year-old Louis Buffon made his Serie A debut yesterday…



Almost exactly 30 years after his father Gianluigi’s debut 🙌



The Buffon legacy continues 🇮🇹✨ pic.twitter.com/hlQsobYmmZ — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 6, 2025

Ο νεαρός Λουίς ακολούθησε τα «χνάρια» του πατέρα του, όσον αφορά το άθλημα, όμως αγωνίζεται σε διαφορετική θέση. Συγκεκριμένα, μπορεί να προσφέρει στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και στο αριστερό άκρο.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί στις ακαδημίες της Γιουβέντους, όμως από το 2023, μεταπήδησε στην αντίστοιχη της Πίζα. Έτσι, παραμένοντας στην ίδια ομάδα, έφτασε η ημέρα για το ντεμπούτο του στη Serie A.

Στις 5 Οκτωβρίου, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό, κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπολόνια. Έτσι ,«συστήθηκε» στο ιταλικό κοινό, ξυπνώντας… μνήμες!

Γιατί διάλεξε… Τσεχία;

Παρ’ όλα αυτά, ο Λουίς Μπουφόν επέλεξε να μην αγωνιστεί με την Εθνική Ιταλίας, αλλά αντίθετα να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο της Τσεχίας. Μάλιστα, έχει ήδη 4 συμμετοχές με την ομάδα Κ19.

Γιατί, όμως, πήρε… διαφορετικό μονοπάτι; Αρχικά, του προσφέρθηκε η συγκεκριμένη επιλογή, λόγω της καταγωγής της μητέρας του.

Ο ίδιος φαίνεται πως διάλεξε την Τσεχία, ώστε να μην «κουβαλά» το βάρος του ονόματος, στην Ιταλία.

Μία απόφαση, την οποία στηρίζει απόλυτα ο Τζιαλουίτζι Μπουφόν, όπως έχει δηλώσει άλλωστε στο παρελθόν.

🇮🇹♾️ On Sunday 5th October, Louis Buffon son of Gianluigi Buffon made his Serie A debut (13 minutes played) for Pisa in their 4-0 away loss to Bologna.



Unlike his dad- a goalkeeper, Louis is a Winger and although born in Italy, he has opted to play for Czech Republic at the… pic.twitter.com/wjIneT5yUI — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) October 8, 2025

«Φυσικά είναι περίεργο για μένα να τον βλέπω με οποιαδήποτε άλλη φανέλα πέρα από αυτή της Ιταλίας, αλλά ίσως είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για αυτόν αυτή τη στιγμή. Ήταν απόλυτα δική του απόφαση και είναι καλό το ότι παίρνει τις δικές του αποφάσεις.

Νομίζω ότι στην Ιταλία θα δυσκολευόταν, θα ένιωθε το βάρος του ονόματος και θα χρειαζόταν να ακούει πως βρίσκεται στην ομάδα μόνο και μόνο λόγω αυτού. Η Τσεχία είναι μια εξαιρετική επιλογή για εκείνον. Θα μπορέσει να εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο».