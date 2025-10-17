Ο Ράφα Μπενίτεθ «φλερτάρει» με τον Παναθηναϊκό και το Ole.gr γράφει για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα «χέρια» του!

Τις τελευταίες ώρες το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ «παίζει» δυνατά για τον Παναθηναϊκό.

Ένας προπονητής, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες «συστάσεις». Έτσι και αλλιώς, η καριέρα του «μιλάει» από μόνη της. Έχει κατακτήσει το Europa League, το Champions League, πολλούς τίτλους, ενώ έχει καθίσει στον πάγκο σε πολλές σπουδαίες ομάδες.

Η απίστευτη σύμπτωση που «συνδέει» Μπενίτεθ, Αλόνσο και Βιτόρια! Κι όμως, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει κάτι κοινό, που τον συνδέει με τους δύο τελευταίους ξένους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός: τον Ντιέγκο Αλόνσο και τον Ρουί Βιτόρια.

Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι ελεύθερος στην αγορά και μένει να φανεί αν οι «πράσινοι» θα πυροδοτήσουν τη «βόμβα».

Όπως είναι λογικό πολλοί ποδοσφαιριστές πέρασαν από τα «χέρια» και μερικοί εκ των οποίων ήταν και σπουδαία ονόματα. Ωστόσο, στον… δρόμο του είχαν βρεθεί και δύο Έλληνες, που μάλιστα του «κόστισαν» 15.000.000 ευρώ!

Rafa Benítez turns 57 today! We'll be eternally grateful to him for his role in bringing the European Cup back to #LFC after 21 years. pic.twitter.com/4KxmD0MeGr — LFChistory.net (@LFChistory) April 16, 2017

Οι δύο Έλληνες του «Ράφα Μπενίτεθ»:

Σωτήρης Κυριάκος (Λίβερπουλ):

Το 2009 ο Σωτήρης Κυριάκος έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που παίρνει μεταγραφή στη Λίβερπουλ! Οι «reds» έβγαλαν από τα ταμεία τους 3.000.000, για να τον κάνουν δικό τους από την ΑΕΚ.

Ποιος ήταν προπονητής της ομάδας; Μα φυσικά, ο Ράφα Μπενίτεθ! Ο Ισπανός τεχνικός «έχτισε» ένα πολύ δυνατό όνομα στη Λίβερπουλ, καθώς έμεινε στο Μέρσεϊσαϊντ, για έξι χρόνια.

Μαζί με τον Σωτήρη Κυριάκο συνεργάστηκε για μία σεζόν και συνολικά 25 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

On this day in 2009, Liverpool signed Sotirios Kyrgiakos from AEK Athens 🇬🇷🔴



The Greek centre-back scored 3️⃣ goals in 49 appearances for #LFC



Kyrgiakos won the Player of the Month award for The Reds in January 2010 🏅 pic.twitter.com/ipmVEnlqlA — The Redmen TV (@TheRedmenTV) August 21, 2025

Τάσος Δουβίκας (Θέλτα):

Η μικρή λίστα «κλείνει» στον Τάσο Δουβίκα. Ο Έλληνας επιθετικός, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στην Ολλανδία με την Ουτρέχτη πήρε μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή για τη La Liga το καλοκαίρι του 2023.

Η Θέλτα έχοντας στο «τιμόνι» της τον Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να δαπανήσει 12.000.000 ευρώ, για να αποκτήσει τον νεαρό σέντερ φορ.

Η συνεργασία των δύο ήταν πολύ καλή. Γεγονός, που μπορεί να το καταλάβει κανείς και από τα «νούμερα» του Τάσου Δουβίκα. Σε 29 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε 10 γκολ και δύο ασίστ.

Ωστόσο, μπήκε ένα άδοξο «τέλος» στην κοινή τους πορεία, καθώς ο Ισπανός τεχνικός είπε «αντίο» τον Μάρτιο του 2024.