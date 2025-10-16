Κι όμως, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει κάτι κοινό, που τον συνδέει με τους δύο τελευταίους ξένους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός: τον Ντιέγκο Αλόνσο και τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός προσφέρει «γη και ύδωρ» στον Ράφα Μπενίτεθ!

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Γιάννης Αλαφούζος, έχει αποφασίσει πως αυτός είναι ο κατάλληλος για να οδηγήσει τους «πράσινους» στην επόμενη ημέρα και έτσι, από το πρωί της Πέμπτης (16/10), ο Ισπανός κόουτς βρίσκεται στην Αθήνα, για τις τελικές διαπραγματεύσεις.

Το βαρύ βιογραφικό του, με το διαμάντι του στέμματος να είναι το Champions League του 2005, αποτελεί ένα εχέγγυο για το μέλλον, μιας και ο Παναθηναϊκός αναζητά για δεύτερη σεζόν τον κατάλληλο ξένο προπονητή για τον πάγκο του.

Ούτε ο Ντιέγκο Αλόνσο, ούτε ο Ρουί Βιτόρια πέτυχαν σε αυτόν τον ρόλο. Σαφώς και δεν είχαν το βιογραφικό και τις παραστάσεις του Ράφα Μπενίτεθ και φαινομενικά, η καριέρα του καθενός, είναι ολότελα διαφορετική από του άλλου. Υπάρχει, όμως, κάτι «τρελό» να τους συνδέει!

Credits: Allstar Picture Library Ltd

Και οι τρεις προαναφερθέντες, είναι γεννημένοι στις 16 Απριλίου!

Ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο νεαρότερος εξ αυτών, στις 16/04 του 1975, ο Ρουί Βιτόρια το 1970 και ο Ράφα Μπενίτεθ το 1960.

Αν ο Παναθηναϊκός τα βρει σε όλα με τον Ράφα Μπενίτεθ, λοιπόν, και αναλάβει τελικά ο Ισπανός κόουτς, δεδομένα θα πρόκειται για μία «τρελή» σύμπτωση, καθώς οι τρεις τελευταίοι ξένοι προπονητές στον πάγκο του συλλόγου, θα έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα!