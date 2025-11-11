Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αρχίσει να «ξεψαχνίζει» το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Απόδειξη; Η χρησιμοποίηση των παικτών του, στα πρώτα του ματς στο «τριφύλλι».

Μπορεί να είναι μόλις μερικές εβδομάδες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όμως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη αρχίσει να ψάχνει εις βάθος το ρόστερ της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός ήρθε για να προσφέρει εμπειρία και κυρίως, ηρεμία στον πάγκο του «τριφυλλιού». Ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει στην ομάδα του. Το είχε αναφέρει και στη συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του, άλλωστε, τονίζοντας πως: «Η ομάδα είναι καλή. Γνωρίζω ότι έχουμε καλούς παίκτες, υπάρχει πίστη, αυτοπεποίθηση. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για το καινούριο πλάνο».

Δεν έμεινε, όμως, αποκλειστικά σε αυτό. Εν αντιθέσει, υλοποίησε ακριβώς ό,τι είπε, κάνοντάς το πράξη. Έως τώρα, μετρά 5 αγώνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, για την Stoiximan Super League, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και το Europa League. Ο απολογισμός «γράφει» 4 νίκες και 1 ήττα.

Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν αφορά τόσο τα αποτελέσματα. Εκείνο που κεντρίζει πιο πολύ το ενδιαφέρον, είναι πως ο Ράφα Μπενίτεθ, σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, έχει ήδη καταφέρει να «τσεκάρει» σε αγώνες, σχεδόν όλο το ρόστερ των «πρασίνων»!

Για την ακρίβεια, ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός έχει χρησιμοποιήσει ήδη 25 παίκτες από το σύνολο του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αυτό δείχνει πως υπάρχει εμφανής διάθεση, ώστε να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να προσφέρει, εν δράσει.

Επί της ουσίας, όσοι δεν έχουν πατήσει ακόμα στο χορτάρι, είτε αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα τραυματισμού, όπως ο Σίριλ Ντέσερς, είτε βρίσκονται μεταξύ των «κομμένων» του ρόστερ.

Πάντως, ο Ράφα Μπενίτεθ απέδειξε πως έχει τα μάτια του… ανοιχτά, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής. Να σημειωθεί πως, έως τώρα, μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί και στα πέντε παιχνίδια του Ισπανού. Πρόκειται για τους Πέδρο Τσιριβέγια, Τετέ, Μίλος Πάντοβιτς και Μανώλη Σιώπη.