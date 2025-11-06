Ο Παναθηναϊκός «απέδρασε» από τη Σουηδία με ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στη Μάλμε (06/11, 0-1), με τον Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, όπως το «διέκοψε» πριν από 10 χρόνια!

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό είχε θετικό πρόσημο!

Οι «πράσινοι» πήραν ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Μάλμε (06/11, 0-1) και έφτασαν τους έξι βαθμούς, μετά την 4η αγωνιστική του Europa League.

Σε ένα ματς, όπου έφτασαν κόντα στo προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο! Ωστόσο, το πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι στο 20ο λεπτό δεν κατέληξε στα δίχτυα!

Παρ’ όλα αυτά, ο Φίλιπ Τζούρισιτς στο 85ο λεπτό μπόρεσε να «χαρίσει» τη χαρά της νίκης στον προπονητή του στην επιστροφή του στην Ευρώπη!

Κι όμως, ο Ράφα Μπενίτεθ έκατσε ξανά σε πάγκο ενός ευρωπαϊκού ματς, «πιάνοντας» το ταξίδι του, από εκεί όπου το άφησε!

Το τελευταίο ματς του Ράφα Μπενίτεθ στην Ευρώπη

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που ο Ισπανός τεχνικός έζησε μία βραδιά Ευρώπης πρέπει να γυρίσουμε περίπου 10 χρόνια πίσω τον χρόνο.

Στις 8 Δεκμεβρίου του 2015, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αντιμετωπίσει στο Santiago Bernabéu και πάλι τη Μάλμε. Σε ένα αξέχαστο ματς, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League!

Οι Μαδριλένοι «διέλυσαν» τους Σουηδούς «φιλοδωρώντας» τους με οκτώ γκολ! Πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα τέσσερις φορές!

Περίπου 10 χρόνια αργότερα, η μοίρα τα έφερε έτσι, που ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στην Ευρώπη και πάλι απέναντι στη Μάλμε!

Την ομάδα, που είχε αντιμετωπίσει την τελευταία του φορά! Μπορεί να μην πέτυχε μία ανάλογη σε μέγεθος νίκη, όπως το 2015. Ωστόσο, σίγουρα το «τρίποντο» του Παναθηναϊκού μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην «οικονομία» της σεζόν!

Με τον Ισπανό τεχνικό να συνεχίζει τη διαδρομή του, όπως τη «διέκοψε», πριν από 10 χρόνια!