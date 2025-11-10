Ο Παναθηναϊκός «πήρε» το πρώτο ντέρμπι στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, επικρατώντας με 2-1 (09/11) του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Μετά από 40 ιδανικές ημέρες, γεμάτες νίκες και πολλά γκολ για τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ έβαλε φρένο στην ξέφρενη πορεία του συνόλου του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι τρεις βαθμοί, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, αλλά ο Ισπανός προπονητής, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, στάθηκε σε κάτι εξίσου σπουδαίο. Ίσως και το σπουδαιότερο της βραδιάς.

«Το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές γιατί έκαναν πολύ καλή προσπάθεια. Σήμερα έφεραν πίσω την ενότητα μεταξύ ομάδας και οπαδών. Όλοι δούλεψαν μαζί, φαινόταν και στην ατμόσφαιρα από το πρώτο λεπτό. Η κάθε πλευρά προσπάθησε να σπρώξει την άλλη ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι φάνηκε πως όλοι προσπάθησαν να δώσουν το καλύτερο. Αυτό το εκτιμούν οι φίλαθλοι. Μπορεί σε κάποιο ματς να χάσεις ή να κερδίσεις, αλλά η προσπάθεια πρέπει να είναι εκεί».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ:

Για το αν ήταν το κλειδί για τη νίκη η νοοτροπία της ομάδας:

Μπορώ να πω ότι δεν έχω χάσει ποτέ ένα παιχνίδι στο πινακάκι μου. Στο μυαλό μου είναι σίγουρη η νίκη. Αλλά το πώς μεταφράζεται αυτό στο γήπεδο εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές. Αυτοί αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν το πλάνο μου κόντρα στον αντίπαλο και με πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Εγώ προσπαθώ να τους δώσω όσο περισσότερα εργαλεία γίνεται. Δουλέψαμε το παιχνίδι όσο περισσότερο μπορούσαμε. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που αξίζουν τα συγχαρητήρια, γιατί κατάλαβαν πολύ καλά αυτά που ήθελα. Προσαρμόστηκαν καλά, ανταποκρίθηκαν καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η προσπάθειά τους. Αυτό θέλω να βλέπω! Κανένας αγώνας δεν πάει τέλεια, έχω ήδη κάποια πράγματα στο μυαλό μου που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Χρειάζεται επανάληψη συνεχώς. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη για τους ποδοσφαιριστές και την αυτοπεποίθησή τους».

Για το ότι αν η νίκη αποτελεί δήλωση ότι η ομάδα είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος:

«Η νοοτροπία των παικτών ήταν πολύ καλή. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό για εμάς, βάλαμε μεγάλη ένταση. Στο δεύτερο ήταν όλοι πιο κουρασμένοι. Όταν δέχεσαι γκολ είναι λογικό να υπάρχουν έστω και στιγμιαία κάποιες αμφιβολίες. Έπρεπε να κάνουμε μια αναγκαστική αλλαγή νωρίς, έτσι χάσαμε μια διακοπή που είχαμε για να παρέμβουμε στο παιχνίδι. Αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πολύ. Ο Μαντσίνι για παράδειγμα, που μπορεί να μην ήταν για τον κόσμο η καλύτερη επιλογή. Ο Μπακασέτας μπήκε για να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την μπάλα. Ο αντίπαλος ήθελε να αντιδράσει, μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα. Το ότι αντέξαμε μέχρι το τέλος είναι σημαντικό για εμάς. Η σύνδεση ομάδας, κόσμου, κατάφερε να φέρει νίκη κόντρα στον πρωτοπόρο. Είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε και να το κρατήσουμε, γιατί κάτι δείχνει. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα».

Για το σχόλιο του Λουτσέσκου περί σκληρού παιχνιδιού στον Κωνσταντέλια και για το αν η αποχώρηση του Έλληνα άσου του αφαίρεσε έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» στο παιχνίδι:

«Δεν θα ήθελα να αφαιρέσω τα εύσημα από την προσπάθεια των παικτών μου. Όσον αφορά τις αποφάσεις του διαιτητή, η απέναντι πλευρά έχει την δική της γνώμη, η δική μας πλευρά άλλη γνώμη. Στο τέλος της ημέρας έγινε ό,τι έγινε. Κι εμείς είχαμε πολλές απουσίες. Έγινε αυτό, προσαρμοστήκαμε στα δικά μας δεδομένα, έτσι έκανε και η πλευρά του ΠΑΟΚ. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και αξίζαμε να κερδίσουμε. Αναγκάσαμε τον αντίπαλο σε μηδέν σουτ εντός εστίας στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα».

Για το αν αυτές οι νίκες δίνουν ψυχολογία, το αν έχει διακρίνει χαμηλή ψυχολογία σε κάποιους παίκτες και το αν η διακοπή έρχεται στο καλύτερο δυνατό σημείο:

«Αυτό είναι κάτι που το έχουμε αναγνωρίσει. Αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης. Γι’ αυτό μιλάμε για τη νοοτροπία του νικητή, η οποία έρχεται μόνο με νίκες. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν κάτι πολύ πιο θετικό, που βοηθάει στην αυτοπεποίθησή τους. Ειδικά όταν βλέπουν ότι έχει αποτέλεσμα και στον αγωνιστικό χώρο. Η διακοπή θα μας κάνει καλό, μπορεί να λείπουν παίκτες για τις Εθνικές αλλά θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο ξεκάθαρα τις ιδέες μας. Θα έχουμε κάποιους που επιστρέφουν από τραυματισμούς, θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δύο εβδομάδες γιατί έρχονται συνεχόμενα και δύσκολα παιχνίδια μετά. Θα χρειαστεί ροτέισον και τους χρειαζόμαστε όλους έτοιμους».

Για το αν έχει εστιάσει σε κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να διορθώσει, ενόψει και της διακοπής:

«Αυτές οι δύο εβδομάδες θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο μαθαίνω τους παίκτες και μπορώ να εφαρμόσω διαφορετικά πράγματα. Έτσι είναι αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό όταν θα γυρίσουμε και θα έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια να νιώθω άνετα στο να κάνω ροτέισον. Όταν κάνεις ροτέισον και κερδίζεις, είσαι ιδιοφυΐα, όταν κάνεις ροτέισον και χάνεις είναι καταστροφή. Αλλά είναι απαραίτητο. Είδαμε και σήμερα ότι υπήρχε κόπωση. Και εκεί μπορούμε να βελτιωθούμε. Όταν έχεις παιχνίδι Πέμπτη – Κυριακή, αν παίξουν κάποιοι παίκτες σε όλα τα παιχνίδια θα έχεις θέμα σε βάθος χρόνου. Κάποιοι θα πρέπει να μην παίξουν στον δεύτερο αγώνα και να κάνουν προπόνηση και κάποιοι να μπουν στον δεύτερο. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που πρέπει να διαχειρίζεσαι σωστά. Όσο περνάει ο καιρός και βελτιώνονται οι ποδοσφαιριστές, θα είναι πιο εύκολο».