Η Μπενφίκα δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Champions League. Αν και προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Καραμπάγκ στην έδρα της, οι Αζέροι κατάφεραν να κάνουν μια εντυπωσιακή ανατροπή και να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.
Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε άμεσες αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Μπρούνο Λάγκε αποχώρησε από τον πάγκο των «Αετών της Λισαβόνας». Οι Πορτογάλοι έκαναν γρήγορες κινήσεις, για να βρουν τον αντικαταστάτη του.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπενφίκα όλα δείχνουν ότι έχει βρει τον «εκλεκτό» της. Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Γεγονός, που αν γίνει, σηματοδοτεί την επιστροφή του «Special One» στη χώρα του, μετά από 23 όλοκληρα χρόνια.
Την ίδια ώρα, αν υπάρξει συμφωνία, θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Παυλίδη.
Από εκεί και πέρα, ο Πορτογάλος τεχνικός μπορεί να ζήσει και τρεις … επιστροφές, σε λιγότερο από έναν μήνα! Αυτό αφορά τις έδρες των ομάδων, τις οποίες έχει προπονήσει.
Η μία είναι η Μπενφίκα, ενώ και η Πόρτο είναι στη λίστα, καθώς ήταν ο άνθρωπος, που την οδήγησε στο «θαύμα» του 2004! Mε το ντέρμπι ανάμεσα στα δύο κλαμπ να είναι προγραμματισμένο στις 05/10 στο Ντραγκάο!
Για τα επόμενο comeback θα πρέπει να πάει και στην Αγγλία, για την αναμέτρηση των «Αετών της Λισαβόνας», με την Τσέλσι (31/09, 22:00).
Σε μία ομάδα, που άφησε έντονα το στίγμα του! Δηλαδή, θα πάει πάει σε τρεις διαφορετικούς πάγκους, από το… παρελθόν, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα! Κι όλα αυτά, ενώ θα επιστρέψει στην πατρίδα του, μετά από 23 χρόνια!
Αξίζει να σημειωθεί, πως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τη Ρεάλ Μαδρίτης (28/01, 22:00), αλλά θα τη συναντήσει στην Πορτογαλία.
Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:
«Η Μπενφίκα είναι σε προχωρημένες συνομιλίες με τον Ζοσέ Μουρίνιο μετά την απόλυση του Μπρούνο Λάγκε κατά τη διάρκεια της νύχτας! Καταλαβαίνετε ότι ο Μουρίνιο έχει ανοίξει τις πόρτες για μεταγραφή στην Μπενφίκα, καθώς θέλει να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική. Η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σύντομα».