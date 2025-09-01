Ο Σίριελ Ντέσερς, στο Europa League της περασμένης σεζόν, είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον Ζοσέ Μουρίνιο και, μάλλον, ο Πορτογάλος δεν περίμενε όσα αντίκρισε!

Ο Παναθηναϊκός βρήκε στο πρόσωπο του Σίριελ Ντέσερς, τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη.

Λίγες ημέρες μετά την πώληση του Έλληνα στράικερ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οι «πράσινοι» ενισχύθηκαν στην επίθεση, αποκτώντας μάλιστα δύο ποδοσφαιριστές.

Πώς τα ματς με τη Ρέιντζερς «βοήθησαν» τον Ντέσερς να «ψηφίσει» Παναθηναϊκό O Σίριελ Ντέσερς «πάτησε» Ελλάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αποκαλύπτοντας πως τα ματς με τη Ρέιντζερς «έπαιξαν» σημαντικό ρόλο για την απόφασή του, να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Πρώτος αφίχθη στην Αθήνα ο Μίλος Πάντοβιτς, για να κλείσει την τριάδα στα φορ. Έπειτα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/09), έφτασε και ο Νιγηριανός επιθετικός, για να ολοκληρώσει το «παζλ».

Μετά από δύο χρόνια στη Ρέιντζερς, ο Ντέσερς αποχωρεί με προορισμό τον Παναθηναϊκό. Εάν κάτι θα θυμάται σίγουρα, πάντως, από το πέρασμά του στην Σκωτία, θα είναι τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο, μετά από την κόντρα με τη Φενέρμπαχτσε, την περασμένη σεζόν.

«Δεν είναι πάντα έτσι, αλλά…»

Οι Σκωτσέζοι είχαν αντιμετωπίσει την τουρκική ομάδα, στη φάση των «16» του Europa League.

Στο πρώτο ματς, στην Τουρκία, ο Ντέσερς είχε πραγματοποιήσει το «τέλειο» παιχνίδι. Αρχικά, έδωσε μόλις στο 7ο λεπτό το προβάδισμα στην ομάδα του.

Έπειτα, μοίρασε ασίστ στον Τσέρνι, ο οποίος έγραψε το 1-2. Εν τέλει, η Ρέιντζερς επικράτησε με 1-3 και παρά την ήττα με 0-2, στο παιχνίδι της Σκωτίας, επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Μουρίνιο έμεινε «άφωνος» με την εμφάνιση του Σίριελ Ντέσερς, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα «σοκ» και έτσι, προκειμένου να το αποτυπώσει με λόγια, φρόντισε να βάλει μία δόση… υπερβολής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ντέσερς είναι ένας καλός παίκτης, αλλά σήμερα έμοιαζε με τον καλύτερο στον κόσμο».

Φαίνεται πως ο έμπειρος φορ, έπιασε… αδιάβαστο τον «Special One».