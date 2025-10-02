Η ΑΕΚ ηττήθηκε για πρώτη φορά στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς». Τι ήταν αυτό, που «ενόχλησε» περισσότερο τον Σέρβο τεχνικό;

Η ΑΕΚ, μετά από 13 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα, έφυγε με… άδεια τα χέρια για πρώτη φορά στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς».

Η «Ένωση» ηττήθηκε από την Τσέλιε (02/10, 3-1), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν προβάδισμα στο σκορ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, αλλά οι Σλοβένοι μπόρεσαν να φτάσουν στην ανατροπή.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, «αποκάλυψε» τι τον «ενόχλησε» περισσότερο.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν του άρεσε, που η Τσέλιε έδειξε να θέλει να κερδίσει το ματς περισσότερο από την ομάδα του.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για εμάς. Παίξαμε στον ρυθμό της Τσέλιε, πέσαμε στην παγίδα. Σκοράραμε νωρίς και έπρεπε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, κάτι που κάναμε για μία στιγμή. Μετά δεχτήκαμε τρία ίδια γκολ, από δεύτερες μπάλες που χάνονται στην περιοχή μας. Πραγματικά μία δύσκολη βραδιά. Μπορούμε να πάρουμε μάθημα.

Η Τσέλιε το ήθελε περισσότερο από εμάς και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Συνήθως δεν κάνω meeting μετα το ματς, απόψε έκανα. Είχαμε την πρώτη ήττα, ποτέ δεν είναι καλό να χάνεις, μπορεί να αποτελέσει μάθημα πως δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν και να παίζουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.

Παντα την ευθύνη την έχει προπονητής και την αναλαμβάνω. Αν δουμε όλα τα γκολ είναι όλα στο όριο του οφσάιντ. Γίνονται λάθη εκεί. Αλλά όταν οι παίκτες δεν έχουν συγκέντρωση επίσης είναι η ευθύνη του. Επίσης ο προπονητής πρέπει να έχει τη λύση στο πρόβλημα και εγώ έχω την απάντηση».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς: