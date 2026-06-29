Ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι, ωστόσο στο φινάλε, «μίλησε» το DNA του Μπάλσα Πόποβιτς.

Ο Ολυμπιακός «έκλεισε» την τριάδα των τερματοφυλάκων του με την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς, λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας του.

Ο Μαυροβούνιος έρχεται για να πλαισιώσει τον Κωνσταντή Τζολάκη, αλλά και τον Δημήτρη Στουρνάρα, έχοντας ολοκληρώσει μία «γεμάτη» σεζόν με τη φανέλα της ΟΦΚ Βελιγραδίου. Συνολικά, υπερασπίστηκε την εστία της ομάδας του σε 34 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας clean sheet σε 11 περιπτώσεις!

Από εκεί και πέρα, αξίζει να δούμε λίγο και το background του 26χρονου γκολκίπερ. Άλλωστε, όλα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά, εάν είχε βαδίσει στο αρχικό μονοπάτι που ακολούθησε, όταν μπήκε στον χώρο του ποδοσφαίρου.

O Ολυμπιακός «είδε» στον Πόποβιτς, τις περισσότερες πρωτιές ενός τερματοφύλακα στη Σερβία Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφή του, με τον Μπάλσα Πόποβιτς να «κοκκινίζει», μετά από μία φανταστική σεζόν!

Αν και προέρχεται από οικογένεια τερματοφυλάκων, ο Μπάλσα Πόποβιτς είχε ξεκινήσει να αγωνίζεται ως επιθετικός!

Μέχρι και την ηλικία των 12 ετών, ο Μαυροβούνιος βρισκόταν στην «αιχμή του δόρατος», ενώ έπειτα, όταν ξεκίνησε να παίζει σε μεγαλύτερα γήπεδα, μετακινήθηκε μερικά μέτρα πιο πίσω. Η θέση του κεντρικού αμυντικού τον καλούσε. Ωστόσο, ούτε εκεί έμελλε να μονιμοποιηθεί.

Όπως ο πατέρας του και ο αδερφός του, έτσι και ο Μπάλσα Πόποβιτς ήταν γραφτό να γίνει τερματοφύλακας. Το ύψος του, στα 194 εκατοστά, σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο για την απόφασή του.

«Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι τα 12 μου ήμουν επιθετικός σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου, τότε που παίζαμε σε μικρά γήπεδα. Όταν μεταφερθήκαμε στο μεγάλο γήπεδο, μετακινήθηκα στη θέση του κεντρικού αμυντικού, για να καταλήξω τελικά τερματοφύλακας. Ο χρόνος έδειξε ότι αυτό ήταν το πραγματικό μου κάλεσμα, και προφανώς τα γονίδια έκαναν τη δουλειά τους», είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Πόποβιτς.

Το DNA, λοιπόν, «είπε» τελικά την τελευταία λέξη, στην περίπτωση του νέου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.