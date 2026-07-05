Η ΑΕΚ βρήκε τον «εκλεκτό» της για τη μεσαία γραμμή, με τον Καάν Καϊρίνεν να προβάρει τα «κιτρινόμαυρα» και να «φέρνει» μαζί μία καριέρα που πέρασε από πολλά «κύματα»!

Η ΑΕΚ με άκρα μυστικότητα ήταν στην αγορά, με πρώτο της μέλημα να βρει έναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή.

Τελικά, οι κινήσεις απέφεραν «καρπούς», καθώς είναι μία… ανάσα πριν την απόκτηση του Καάν Καϊρίνεν.

Ο Φινλανδός χαφ αναμένεται τις επόμενες ώρες να είναι στην Ελλάδα, ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ακολουθήσει από την αρχή το βασικό μέρος της προετοιμασίας.

Μιλάμε για έναν παίκτη που τα τελευταία χρόνια έχει βρει την «Ιθάκη» του στη Σπάρτα Πράγας. Ωστόσο, η καριέρα του είχε πολλά «σκαμπανεβάσματα», φτάνοντας και σε ένα πολύ… οριακό σημείο.

Από «Φινλανδός Πίρλο», στην κατάθλιψη, και πάλι στην «εκτόξευση»

Από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχε φανεί πως ο Καάν Καϊρίνεν θα «τραβήξει» τον δρόμο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην Ίντερ Τούρκου, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του μόλις σε ηλικία 15 ετών, 10 μηνών και τριών ημερών!

Το ταλέντο του είχε φανεί και ένα πρωτοσέλιδο της «The Guardian» έκανε λόγο για τον: «Φινλανδό Αντρέα Πίρλο», όταν μιλούσε για τα κορυφαία ταλέντα της -τότε- εποχής.

Την ίδια ώρα, αρκετές ομάδες από το εξωτερικό τον είχαν στο «μπλοκάκι» τους. Ανάμεσά τους οι Άστον Βίλα, Τότεναμ και Γιουβέντους. Σε όλες έκανε δοκιμαστικά και μάλιστα με τη «γηραιά κυριά» υπήρξαν συνομιλίες για συμβόλαιο, χωρίς να προχωράει η μεταγραφή.

Τελικά, ο Καάν Καϊρίνεν αποφάσισε το 2016 να ενταχθεί στη Μίντιλαντ. Σε μία «μετακίνηση» που τελικά δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κάθε πρωί οι παίκτες είχαν μία συγκεκριμένη ρουτίνα. Για την ακρίβεια, υπήρχε καθημερινά μέτρηση βάρους, αλλά και λιπομέτρηση.

Ο Φινλανδός χαφ άρχισε να προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του, και έβαλε «φρένο» στη ζάχαρη, στους υδατάνθρακες, αλλά και τα λιπαρά, σε σημείο που έφτασε να μην έχει ενέργεια στους αγώνες.

Όλες τις δυσκολίες του της «κρατούσε» μέσα του και έφτασε να περνάει κατάθλιψη, γεγονός που φαινόταν και στις επιδόσεις του.

Τελικά, ο Καάν Καϊρίνεν κατάφερε να τα «κερδίσει» όλα, με την επιστροφή του στην Ίντερ Τούρκου το 2018!

Τότε, ήταν που η καριέρα του πήρε μία ανοδική πορεία. Βρήκε ξανά το χαμόγελό του, απέκτησε χρόνο συμμετοχής, ενώ άφησε πίσω του όλα τα προβλήματα που είχε.

Ακολούθησαν δύο δανεισμοί, ένας στην Ελσίνκι και ένας στη Λίλεστρομ. Στη Νορβηγία είχε μία εξαιρετική σεζόν και οι ιθύνοντες του κλαμπ τον κράτησαν, μετά τη λήξη της συνεργασίας τους.

Το μεγάλο «μπαμ» ήρθε τον Γενάρη του 2023, όταν και η Σπάρτα Πράγας τον απέκτησε έναντι 1.500.000 ευρώ.

Στην Τσεχία έζησε μοναδικές στιγμές, παίζοντας πάνω 150 ματς, με συμμετοχές στο Champions League και δύο πρωταθλήματα!

Από τη νέα σεζόν, ο Καάν Καϊρίνεν θα ανοίξει ένα νέο «κεφάλαιο» στη ζωή του, με την ΑΕΚ να είναι ο καινούργιος του προορισμός, σε μία καριέρα που είχε τα… πάντα.