Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ, Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, με το μεγαλύτερο συμβόλαιο επί εποχής Μάκη Αγγελόπουλου.

Τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ έχει «χτίσει» παράδοση με τις επιλογές των σέντερ της που βγάζουν… μάτια με το «καλησπέρα» σας στην «Ένωση» και η επόμενη ημέρα τους βρίσκει στη Euroleague. Αυτή τη φορά βέβαια και αφού την πάτησε πολλάκις, έσπευσε η ΑΕΚ να βάλει όρο στο συμβόλαιο του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ για Euroleague out μόνο το επόμενο καλοκαίρι και όχι μέσα στη σεζόν, ολοκληρώνοντας με το αζημίωτο φυσικά μία «έξυπνη βόμβα».

Πολύ πριν όμως ο νέος παίκτης της ομάδας κάνει… παπάδες στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Στρασμούρ ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως κορυφαίος ριμπάουντερ και 4ος σε αξιολόγηση, ήταν ένας πιτσιρικάς στη Νιγηρία που αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο για να βιοποριστεί. Εκείνος και η υπερήλικη γιαγιά του με την οποία μεγάλωσε μέχρι που έμεινε μόνος του.

Η περίπτωση του Νέλι Τζόζεφ θα μπορούσε να ήταν ένα μυθιστόρημα με φανταστικούς ήρωες και χαρακτήρες. Παρόλα αυτά τα ΄χει ζήσει όλα, στο πετσί του. Δυσκολίες που τον έχουν διαμορφώσει.

Έμαθε να τα βγάζει μόνος του πέρα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη Μπενίν της Νότιας Νιγηρίας σε μια οικογένεια διαλυμένη. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή όταν ήταν τεσσάρων μηνών και δεν έζησε ποτέ με την μητέρα του, η οποία τον άφησε στην πεθερά της για να ψάξει για δουλειά. Τα μεγαλύτερα αδέρφια του δεν τα ήξερε, δεν γνώριζε που βρίσκονταν.

Ζούσε μέχρι το 2011 με την υπερήλικη γιαγιά του, η οποία πέθανε έχοντας περάσει τον έναν αιώνα ζωής. Όπως γίνεται αντιληπτό και όσο μεγάλωνε ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, τόσο περισσότερο φρόντιζε εκείνος τη γιαγιά του παρά το αντίθετο.

Ήταν δεν ήταν 10 ετών όταν αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο για να βιοποριστούν οι δυο τους. Και έβγαζε χρήματα για την τροφή τους, βοηθώντας στο καθάρισμα και το πλύσιμο των ρούχων σε έναν οίκο ανοχής κοντά στο σπίτι τους.

Όταν «έφυγε» η γιαγιά του, εκείνος έμεινε μόνος του στο σπίτι της. Έψαχνε και έβρισκε κάθε λογής δουλειά για να βιοποριστεί. Έπλενε αυτοκίνητα, σπίτια, τα έβαφε. Μέχρι και μία τηλεόραση είχε επισκευάσει. Με ό,τι καταπιανόταν το έφερνε εις πέρας, προτάσσοντας το ένστικτο της επιβίωσης. Το αγαπημένο του ωστόσο ήταν η αποστράγγιση στις τάφρους και το καθάρισμα στα χαντάκια και τα πεζοδρόμια της πόλης καθώς του απέφερε, περισσότερα χρήματα. Αρκετά για ένα παιδί 11-13 χρονών που ζούσε ολομόναχος.

Όταν ο Πιτίνο… έσταζε μέλι για τον νέο παίκτη της ΑΕΚ: «Από τους πιο φανταστικούς που έχω προπονήσει» Η ΑΕΚ έβαλε μπρος τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας σεζόν ανακοινώνοντας έναν παίκτη για τον οποία έχει εκφραστεί με… επαίνους ο Ρικ Πιτίνο σχετικά πρόσφατα.

Ο δήμος πλήρωνε πρόστιμο όταν οι εξωτερικοί δημόσιοι χώροι των σπιτιών ήταν βρόμικοι κι αυτό τον έκανε… περιζήτητο. Για μπάσκετ τότε, ούτε λόγος. Στον ελεύθερό του χρόνο έπαιζε ποδόσφαιρο. Ψήλωνε απότομα όμως και μετά από παρότρυνση φίλων του, πήγε να δοκιμάσει.

Είδε όμως ότι περιτριγυριζόταν από ψηλότερους από εκείνον και μπήκε καν να παίξει. Μέχρι που στα 13-14, τον έπεισε ένας πάστορας ψηλότερος από εκείνον που έπαιζε παλαιότερα μπάσκετ. Μέχρι τότε, ο νέος παίκτης της ΑΕΚ δεν είχε πιάσει καν την «σπυριάρα».

Τον έπεισε λοιπόν να πάρει το λεωφορείο, για το οποίο μάζευε αρκετές ημέρες τα χρήματα και να κάνει απόσταση 3-4 ωρών για το λιμάνι και την μεγαλούπολη του Λάγος. «Ήταν θέλημα θεού», σκέφτηκε ο ίδιος.

Εκεί ήξερε κάποιον που μπορούσε να τον βοηθήσει. Όντως πήγε εκεί, νιώθοντας χαμένος. Δεν είχε φύγει ποτέ από την πόλη και του φαινόταν… λαβύρινθος.

Βρήκε τον άνθρωπο που τον έστειλε ο πάστορας και εκείνος έκανε τη ζωή του ευκολότερη. Η καθημερινότητά του έμοιαζε για πρώτη φορά πιο κοντά στην ηλικία του αφού «παιδικά χρόνια» δεν υπήρχαν για τον Τζόζεφ. Ο κόουτς Τζον έγινε ο μέντοράς του.

Get to know some of the campers representing Africa at BWB Global at #NBAAllStar Weekend🌍 Second is Nelly Junior Joseph from Nigeria 🇳🇬🏀 pic.twitter.com/1An4eAJNAI — NBA Africa (@NBA_Africa) February 15, 2019

Το μικρόβιο του μπάσκετ «σφινώθηκε» μέσα του από τον συγκάτοικο και κολλητό του για κάποιους μήνες, Τσαρλς Μπάσεϊ. Τον περιζήτητο συμπατριώτη του – στόχος του Παναθηναϊκού πριν από μερικούς μήνες και του Ομπράντοβιτς – που ήταν το νέο next big thing της χώρας και ετοιμαζόταν για το υπερατλαντικό ταξίδι και τις σπουδές πριν το ΝΒΑ. Εκείνος τον έπεισε πως υπάρχει ελπίδα μέσα από το μπάσκετ.

Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ έπρέπε να καλύψει τον… χαμένο χρόνο και έλιωνε στις προπονήσεις. Ήταν στο γήπεδο από τις επτά το πρωί μέχρι που βράδιαζε, περιμένοντας την ευκαιρία του. Οι Λέικερς, ομάδα που υποστήριζε ο κόουτς Τζον, αποτέλεσε την δεύτερη αφορμή που έκανε τον νέο παίκτη της ΑΕΚ να… κολλήσει με την πορτοκαλί θεά.

Ο κολλητός του νέου παίκτη της ΑΕΚ που ενδιέφερε Παναθηναϊκό & Ομπράντοβιτς Ποιος είναι ο καλός παιδικός φίλος του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ που τον… έψησε να ακολουθήσει το μπάσκετ και βρέθηκε στο μπλοκάκι Παναθηναϊκού και όχι μόνο;

Μαγεύτηκε από τον Μάτζικ Τζόνσον, που ήταν είδωλο του μέντορά του και έβλεπε ασταμάτητα βίντεο με στιγμιότυπα του Κόμπε, του ΣαΚίλ, του Ολάζουον και ούτω καθ’ εξής.

Έτσι πέρασε την διετία 2015-17, εμπλουτίζοντας το παιχνίδι του και περιμένοντας. Εντωμεταξύ ένας Ιάπωνας σκάουτ που έψαχνε για ταλέντα στην Αφρική, τον βρήκε και τον κάλεσε στην χώρα του Ανατέλοντος Ηλίου και το αντίστοιχο λύκειο εκεί.

Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ σκεφτόταν μόνο το NCAA και τις ΗΠΑ, η έκδοση βίζας όμως ήταν πρόβλημα. Άκουσε λοιπόν τον κόουτς Τζον και πήγε στην Ιαπωνία στα 16 του στο Kochi Chuo High School για να ζήσει την εμπειρία. Η προσαρμογή δεν ήταν δύσκολη γιατί στο ίδιο campus βρίσκονταν κι άλλοι συμπατριώτες του από διάφορα αθλήματα. Έφτιαξαν μία μικρή κοινότητα.

Στο αγωνιστικό έβγαλε… μάτια, έχοντας κοντά στους 40 πόντους κατά μέσο όρο. Μέχρι που ήθελε να κυνηγήσει το American dream και ένιωθε πως αυτός δεν ήταν ο τρόπος. Το είπε στον προπονητή του και συμφώνησαν να γυρίσει πίσω.

Εντωμεταξύ πριν φύγει για την Ιαπωνία, είδε την μητέρα του και τα αδέρφια του μετά από τόσα χρόνια. Δεν της είχε κρατήσει κακία γιατί είχε καταλάβει πως η απόφαση να τον αφήσει, δεν ήταν καθόλου εύκολη και για εκείνη. Πλέον έχουν καλές σχέσεις.

Το 2018 επέστρεψε στο Λάγος, έχοντας πάθει… εμμονή με την προοπτική του NCAA. Η δίοδος «έγραφε» Αφρικανική Ακαδημία του NBA στη Σενεγάλη, όπου βρήκε θέση. Μέσω αυτής έκανε ταξίδια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, συμμετείχε σε διάφορα τουρνουά και είχε την ευκαιρία να δείξει μέρος των δυνατοτήτων του.

Πέρασε δύο χρόνια εκεί και προετοιμάστηκε για το κολεγιακό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διαφόρων προγραμμάτων σπουδών. Εν τέλει και ενώ είχε συμφωνήσει με το Witchita State, προέλυψε την τελευταία στιγμή το IONA του Ρικ Πιτίνο και του έδωσε την ευκαιρία. Ο θρυλικός προπονητής ήθελε να δουλέψουν μαζί και δεν έπεσε έξω.

Το πολύ υψηλό work ethic λόγω και των βιωμάτων του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ τον έκαναν να ξεχωρίσει πρώτα εκεί και μετά στο New Mexico του γιου του, Ρίτσαρντ. Από εκεί τον «τσίμπησε» η Στρασμπούρ στην ρούκι του σεζόν στην Ευρώπη πριν η ΑΕΚ απλώσει αρκετά χρήματα στο τραπέζι για να τον κάνει δικό της. Άλλωστε πρόκεται για ένα πολύ σημαντικό prospect που έχει δείξει πως διαθέτει όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.