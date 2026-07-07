«Κέρδισα τρεις τίτλους, πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε κανέναν». Λίγες λέξεις που «αποτυπώνουν» όλη την «αλήθεια» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το «αντίο» του στο Μουντιάλ!

Ένα ακόμα last dance στο ποδόσφαιρο. Ένα τέλος που δεν «γράφτηκε» με το ιδανικό φινάλε, αλλά που αφήνει όμορφες αναμνήσεις.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λέει «αντίο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς είδαμε την τελευταία του μεγάλη ποδοσφαιρική παράσταση στη διοργάνωση.

Χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό, αν ήταν το φινάλε του, με τα χρώματα της Πορτογαλίας.

Όμως, όπως και να έχει φεύγει «γεμάτος», ακόμα και αν δεν πήρε ποτέ το πιο σπουδαίο τρόπαιο. Το γιατί;

Το εξήγησε ο ίδιος, λίγα λεπτά, μετά την αποχώρησή του από τη μεγάλη «σκήνη», με μονάχα λίγες λέξεις να ήταν αρκετές.

Η «αλήθεια» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Πράγματι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν αυτός που «θυμόμασταν». Ήταν φανερό πως είχε «χάσει» μερικά από τα στοιχεία που τον «συνόδευσαν» σε όλη την καριέρα του.

Έτσι και αλλιώς, κανείς δεν κέρδισε τον χρόνο. Όμως, ήταν πάντα εκεί για την Πορτογαλία, παθιαζόταν λες και ήταν η πρώτη φορά, νευρίαζε, το ζούσε όσο ποτέ, γιατί ήξερε πως άλλη ευκαιρία δεν υπάρχει.

Τελικά, το τρόπαιο δεν ήρθε, αλλά στο τέλος μικρή σημασία έχει, αφού ο παίκτης της Αλ Νασρ αφήνει μία ολόκληρη «κληρονομιά» πίσω του.

Πέρα από τα πολλά γκολ, τα ρεκόρ που «έσπασε», τα προσωπικά του επιτεύγματα, άφησε στην Πορτογαλία πράγματα να θυμάται.

Πριν από την εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο οι Ίβηρες είχαν μονάχα τρεις παρουσίες σε Παγκόσμιο Κύπελλο! Κι όμως, αφού είχαν συμμετοχή το 1966, το 1986, και το 2002.

Μετά την «CR7 εποχή», αυτές οι συμμετοχές τριπλασιάστηκαν, αφού η Πορτογαλία πλέον μετράει εννέα!

Δηλαδή, από το 2006 και έπειτα, δεν έχει «χάσει» ούτε ένα μεγάλο «ποδοσφαιρικό ραντεβού». Όμως, οι αριθμοί μερικές φορές δεν «λένε» τίποτα, όταν «μιλάει» ο κόσμος.

🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Portugal before and after Cristiano Ronaldo:



Before Ronaldo:



· 0 trophies



After Ronaldo:



· 3 trophies pic.twitter.com/TEYqIgHDRI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Παλαιότερα υπήρχε ο Εουσέμπιο, στη συνέχεια ήρθε ο Λουίς Φίγκο, αλλά όταν ρωτήσουμε έναν Πορτογάλο ποιον παίκτη θυμάται πιο πολύ για τα κατορθώματά του με την εθνική η απάντηση μάλλον θα είναι: Κριστιάνο Ρονάλντο.

Άλλωστε, μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε ακριβώς το γιατί. «Κέρδισα τρεις τίτλους, πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε κανέναν», ήταν μερικά από τα λόγια του, μετά το last dance.

Μία «αλήθεια» που δεν αλλάζει, ακόμα και αν αποφασίσει να συνεχίσει, είτε όχι, ακόμα και αν το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήρθε ποτέ. Είτε αυτοί οι τίτλοι λέγονται: Nations League ή EURO ή Μουντιάλ.