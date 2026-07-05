Η ΑΕΚ επενδύει στο ελληνικό στοιχείο, καθώς προσθέτει στη «φαρέτρα» της τον Χρήστο Αλεξίου.
Έναν ποδοσφαιριστή, που είναι σε νεαρή ηλικία. Διανύει το 21ο έτος της ζωής του, αλλά γνωρίζει καλά τα δεδομένα στη χώρα μας.
Την ίδια ώρα, «κουμπώνει» άνετα στους κανονισμούς για το Superbet Super Cup, αλλά και το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Η αλήθεια είναι πως έχει φύγει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, για να «κυνηγήσει» το όνειρό του, αφού από το 2021 ανήκει στην Ίντερ.
Όμως, «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά στον Ατρόμητο, όπου και «έζησε» τα περισσότερα χρόνια, ως παίκτης των ακαδημιών του.
Στην Ιταλία «ξεχώρισε» με τις εμφανίσεις του, έπαιξε στο Youth League, έφτασε να έχει το περιβραχιόνιο, ενώ ήταν «παρών» σε μερικά ματς της πρώτης ομάδας.
Ωστόσο, χωρίς να «γράψει» κάποια συμμετοχή. Από τη νέα σεζόν θα είναι στην ΑΕΚ και οι Ιταλοί γνωστοποίησαν τους οικονομικούς όρους του deal.
Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, έφερε στο «φως» της δημοσιότητας τη συμφωνία ανάμεσα στην «Ένωση» και την Ίντερ.
Οι «κιτρινόμαυροι» -όλα δείχνουν- ότι σε πρώτη φάση θα αποκτήσουν τον Χρήστο Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού.
Παρ’ όλα αυτά, από τη νέα σεζόν θα υπάρχει η δυνατότητα να τον κάνουν αποκλειστικά δικό τους. Αρκεί να δαπανήσουν 3.000.000 ευρώ, αφού αυτό συμφωνήθηκε να είναι και το ποσό της οψιόν αγοράς.