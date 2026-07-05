Ο Χρήστος Αλεξίου είναι μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με τους Ιταλούς να «αποκαλύπτουν» και το οικονομικό σκέλος του deal!

Η ΑΕΚ επενδύει στο ελληνικό στοιχείο, καθώς προσθέτει στη «φαρέτρα» της τον Χρήστο Αλεξίου.

Έναν ποδοσφαιριστή, που είναι σε νεαρή ηλικία. Διανύει το 21ο έτος της ζωής του, αλλά γνωρίζει καλά τα δεδομένα στη χώρα μας.

Την ίδια ώρα, «κουμπώνει» άνετα στους κανονισμούς για το Superbet Super Cup, αλλά και το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Χρήστος Αλεξίου στο Ole για την Εθνική Ελπίδων: «Είμαστε μία δεμένη ομάδα, στόχος μας η τελική φάση» (video) O Χρήστος Αλεξίου μίλησε στο Ole.gr, μετά τη νέα νίκη της Εθνικής Ελπίδων, για την πορεία της στα προκριματικά του EURO U21, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα!

Η αλήθεια είναι πως έχει φύγει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, για να «κυνηγήσει» το όνειρό του, αφού από το 2021 ανήκει στην Ίντερ.

Όμως, «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά στον Ατρόμητο, όπου και «έζησε» τα περισσότερα χρόνια, ως παίκτης των ακαδημιών του.

Στην Ιταλία «ξεχώρισε» με τις εμφανίσεις του, έπαιξε στο Youth League, έφτασε να έχει το περιβραχιόνιο, ενώ ήταν «παρών» σε μερικά ματς της πρώτης ομάδας.

🚨 Christos Alexiou is set to join AEK Athens on loan with the option to buy, worth €3M. #Inter will keep a buy-back clause. 🇬🇷✅



[@SkySport via @LucaBendoni @ManuBaio] pic.twitter.com/YoJmVQO6tZ — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 5, 2026

Ωστόσο, χωρίς να «γράψει» κάποια συμμετοχή. Από τη νέα σεζόν θα είναι στην ΑΕΚ και οι Ιταλοί γνωστοποίησαν τους οικονομικούς όρους του deal.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, έφερε στο «φως» της δημοσιότητας τη συμφωνία ανάμεσα στην «Ένωση» και την Ίντερ.

.@Inter, Christos Alexiou è ad Atene per svolgere le visite mediche con l'@AEK_FC_OFFICIAL. Operazione in prestito con opzione e contro opzionehttps://t.co/yg18Su1qng — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 5, 2026

Οι «κιτρινόμαυροι» -όλα δείχνουν- ότι σε πρώτη φάση θα αποκτήσουν τον Χρήστο Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού.

Παρ’ όλα αυτά, από τη νέα σεζόν θα υπάρχει η δυνατότητα να τον κάνουν αποκλειστικά δικό τους. Αρκεί να δαπανήσουν 3.000.000 ευρώ, αφού αυτό συμφωνήθηκε να είναι και το ποσό της οψιόν αγοράς.