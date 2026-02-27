Ακόμα μία πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, που βλέπει «όλα» να… αλλάζουν, αλλά πάντα να υπάρχει ένας «κοινός παρονομαστής»!

Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» για τους «16» του Europa League! Μπορεί να μην πέτυχε ούτε μία νίκη απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, αλλά η «δουλειά» έγινε στη διαδικασία των πέναλτι.

Ακόμα μία φορά. Μία από τις πολλές, τα τελευταία χρόνια που οι «πράσινοι», έχουν βρει το «κλειδί».

Κόντρα στους Τσέχους πέτυχαν την πρόκριση Νο.6 στη διαδικασία των πέναλτι, μέσα σε μονάχα 3.5 χρόνια! Και το πιο απίστευτο; Μονάχα μία ήττα, έχουν όταν πηγαίνουν τα ματς του, σε αυτό το σημείο.

Σε αυτές τις επτά φορές, που έχει χρειαστεί να παίξει στη «ρωσική ρουλέτα», έχει χρησιμοποιήσει τέσσερις διαφορετικούς τερματοφύλακες!

Μπορεί να έχουν υπάρξει πολλές διαφοροποιήσεις κάτω από τα δοκάρια, αλλά ένα πρόσωπο παραμένει ίδιο, πίσω από αυτές τις επιτυχίες.

Ο «κρυφός πρωταγωνιστής» του Παναθηναϊκού

Ο λόγος για τον Γιώργο Μουντάκη, που είναι από το 2020 στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε από τον ΑΟ Χανίων, ενώ έπειτα εργάστηκε και σε Πλατανιά, Κέρκυρα, Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία.

Μάλιστα, έχει ζήσει όλες τις διαδικασίες πέναλτι των «πρασίνων», από την πρώτη, μέχρι και την τελευταία από το 2023 και μετά!

Κι όμως, αφού στα προκριματικά του Champions League, με τον Παναθηναϊκό να μην «χρειάζεται» τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, αλλά να παίρνει την πρόκριση κόντρα στη Μαρσέιγ ήταν εκεί.

Η συνέχεια έγινε στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Για την ίδια σεζόν (2023-24), οι «πράσινοι» απέκλεισαν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία των πέναλτι, με τους Γιούρι Λοντίγκιν και Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι να βάζουν το… λιθαράκι τους!

Ο Πολωνός τερματοφύλακας ήταν «παρών» και στις επόμενες δύο φορές, που προκρίσεις κρίθηκαν στο «όριο»! Ο μοναδικός αποκλεισμός ήρθε απέναντι στον Άγιαξ το 2024 στα προκριματικά του Europa League.

Έναν χρόνο αργότερα και πάλι για την ίδια διοργάνωση, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι βοήθησε για να «περάσει» ο Παναθηναϊκός τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, μέχρι που φτάσαμε στον Αλμπάν Λαφόν και τη Βικτόρια Πλζεν.

Διαφορετικές σεζόν, διαφορετικές διοργανώσεις, διαφορετικοί τερματοφύλακες, αλλά πάντα ένας «κοινός παρονομαστής»!