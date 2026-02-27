Πού ήταν αφιερωμένος ο πανηγυρισμός του Ανδρέα Τεττέη, στη ρεβάνς που έδωσε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία, απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν;

Ο Ανδρέας Τεττέη αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στις δύο αναμετρήσεις με τη Βικτόρια Πλζεν, πετυχαίνοντας και τα τρία τέρματα της ομάδας του σε συνολικά περισσότερα από 210 λεπτά αγώνα, αλλά ο πανηγυρισμός του στο τελευταίο εξ αυτών, «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Ο διεθνής φορ άνοιξε το σκορ στην Τσεχία και σχημάτισε το γράμμα «Μ». Πολλοί θεώρησαν πως η κίνηση αυτή ήταν αφιερωμένη στη μητέρα του, όπως είχε συμβεί και με το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ, όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Έλληνας επιθετικός εξήγησε ότι αφιέρωσε το γκολ σε ένα παιδί που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, καθώς εκείνο του είχε ζητήσει να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας των «Πράσινων».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ανδρέας Τεττέη στην κάμερα του ANT1:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι θα έβαζε τρία γκολ σε δυο ματς. Μεγάλη πρόκριση και προχωράμε.

Δεν το αφιέρωσα στην μαμά μου. Αφιέρωσα το γκολ μου σε ένα παιδάκι που μου έστειλε μήνυμα και έχει καρκίνο. Πήγα προχθές να τον δω, του έδωσα μπλούζα με υπογραφή και του είπα περαστικά. Ζήτησα χθες να τον ρωτήσουν τι πανηγυρισμό ήθελε να κάνω εάν σκόραρα και από το πρωί έλεγα ότι σήμερα παίζω για αυτό το παιδί, επειδή περνάει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Ήθελα πάρα πολύ να βάλω γκολ σήμερα για να του το αφιερώσω. Να είναι χαρούμενος και να πολεμήσει στη μάχη που έχει.

Αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να περάσουμε και τη φάση των «16». Ποδόσφαιρο είναι… Τα πάντα γίνονται! Μπορούμε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε πολύ κοντά.

Δεν ξέρω την Μπέτις ή την Μίντιλαντ, οπότε δεν έχω ποια να διαλέξω. Σίγουρα ονειρεύομαι τον τελικό του Europa, όπως οποιοσδήποτε. Θέλει δουλειά και μάχη για να το πετύχουμε».