Ο Ανέστης Μύθου «μίλησε» για τον ΠΑΟΚ στο φινάλε και «μπήκε» σε ένα σπουδαίο Top-3.

Ο ΠΑΟΚ είχε έναν απρόσμενο «ήρωα», στο φινάλε του παιχνιδιού με τη Λουντογκόρετς. Ο Ανέστης Μύθου πέτυχε το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ και χάρισε τον βαθμό στον «Δικέφαλο του Βορρά», στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ένα ματς με δύο ανατροπές στο σκορ, που «άγγιξε» και την τρίτη αν ο γκολκίπερ των Βούλγαρων δεν είχε εντυπωσιακή απάντηση στο φοβερό γυριστό του Κωνσταντέλια, ο νεαρός επιθετικός έβαλε το όνομά του σε ένα ξεχωριστό Top-3, στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ.

Ο Ανέστης Μύθου έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης που σκοράρει με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων», σε ευρωπαϊκό παιχνίδι!

Το 100% της Λουντογκόρετς που στέρησε στον ΠΑΟΚ ένα δικό του ματς Ο ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να χάσει ένα παιχνίδι που κρατούσε στα χέρια του, ο Μύθου τον κράτησε ζωντανό αλλά το… απόλυτο της Λουντογκόρετς ίσως το βρει μπροστά του.

Σε ηλικία 18 ετών, 6 μηνών και 22 ημερών, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ελλείψει και του Γιώργου Γιακουμάκη, δεν δίστασε να τον ρίξει στη «μάχη» και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε.

Ήταν εκεί τη σωστή στιγμή, βρήκε δίχτυα και απέτρεψε την ήττα για την ομάδα του.

Πρώτος στη συγκεκριμένη λίστα είναι ο Στέλιος Πόζογλου, ο οποίος είχε σκοράρει σε ηλικία 17 ετών, 10 μηνών και 20 ημερών. Τον ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, που είχε βρει δίχτυα σε ηλικία 18 ετών, 1 μήνα και 11 ημερών.

Ο Μύθου, λοιπόν, πέρασε στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος είχε χριστεί σκόρερ σε ηλικία 18 ετών, 9 μηνών και 14 ημερών.