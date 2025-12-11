Ο ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να χάσει ένα παιχνίδι που κρατούσε στα χέρια του, ο Μύθου τον κράτησε ζωντανό αλλά το… απόλυτο της Λουντογκόρετς ίσως το βρει μπροστά του.

Το είχε φέρει στα μέτρα του ο ΠΑΟΚ που έδειχνε ικανός να φύγει με ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League «διπλό». Για την ακρίβεια θα την είχε σφιχταγκαλιάσει από απόψε. Η ματσάρα όμως του Ράζγκραντ δεν έβγαλε νικητή αν και με την εξέλιξη που είχε το παιχνίδι, θα μπορούσε να αισθάνεται ακόμα και ευχαριστημένος με το «Χ» ο «Δικέφαλος».

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν είκοσι λεπτά μακριά από το άλμα πρόκρισης απέναντι στην (σχεδόν μόνιμη) πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λουντογκόρετς το βράδυ της Πέμπτης (11/12). Πέταξαν παρόλα αυτά το προβάδισμά τους μέσα σε λίγα λεπτά, βρισκόμενοι μάλιστα και σε θέση κυνηγού.

Καλό το θέαμα, η παρουσία και η εικόνα. Αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχεια, ενίοτε και παρηγοριά. Πλην όμως, η ουσία είναι εκείνη που μετράει. Και οι Βούλγαροι την είχαν στο 100%.

Η Λουντογκόρετς που δημιούργησε λιγότερα xGoals από τον ΠΑΟΚ (2.19 αντί 3.44) ήταν καθόλα «οικονομική» και εύστοχη. Μετουσίωσε σε γκολ όλες τις τελικές που πήγαν προς την εστία (3/3), αν και ο Μύθου της πήρε τη χαρά στο φινάλε στις καθυστερήσεις, σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο ως προς τα συνολικά σουτ βέβαια (15-16).

Ένα γκολ που μπορεί να φανεί «χρυσάφι» για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου στη δύσκολη και απαιτητική συνέχεια τον Γενάρη με Μπέτις (22/1) και Λυών (29/1).

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ πέταξε την ευκαιρία για πρόκριση, η οποία κρίθηκε πέρυσι στους 10 βαθμούς. Έναν παραπάνω από όσους έχουν συγκεντρώσει για την ώρα ο Ζίβκοβιτς και η παρέα του αλλά με ζόρικο πρόγραμμα να ακολουθεί.

Μία ισοπαλία θρίλερ που έβαλε 150 χιλιάδες ευρώ στα ταμεία του «δικεφάλου», αφού η απόλυτη ευστοχία της Λουντογκόρετς, τον πλήγωσε. Δεν τον «σκότωσε» όμως.