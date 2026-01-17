Ανεβασμένος επί Πέσιτς, ένας από τους παίκτες της Μπάγερν που «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο, ξεπέρασε στο κολλέγιο έναν εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχουν φορέσει ποτέ τα «πράσινα».

Δεν θα έπρεπε να είχε τέτοια ανάγκη και εξάρτηση ο Παναθηναϊκός από έναν παίκτη, όπως συμβαίνει με τον Κέντρικ Ναν, με τόση ποιότητα στις τάξεις του. Η απουσία όμως του Αμερικανού παικταρά αποδείχθηκε δυσαναπλήρωτη το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στη Βαυαρία και το παιχνίδι με την «αναγεννημένη» ιδιαίτερα στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

«Ουδείς αναντικατάστατος» υπερθεματίζει ο λαός. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως και για ορισμένο ίσως χρονικό διάστημα, αυτό δεν «καθρεφτίζεται» στην πραγματικότητα. Οι «πράσινοι» δείχνουν τα έχουν χαμένα ιδίως από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έπειτα που γέννησε… πληγές. Τα καμπανάκια ακούγονται, από τις αρχές κιόλας της σεζόν όμως για την ώρα δείχνουν εξαιρετικά ασταθείς.

Κι όπως είναι λογικό και επόμενο σε ένα περιβάλλον που η σπίθα γίνεται πυρκαγιά στο άψε σβήσε, αυτό έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση από αυτήν που η στιγμή επιτάσσει. Ο Παναθηναϊκός δεν πετάει καλά, αυτό φάνηκε και στο Μόναχο που δεν θα έπρεπε να έχει ανάγκη τον Κέντρικ Ναν για να περάσει από εκεί.

Ακόμα όμως δεν έχει βγει ο Γενάρης και ως γνωστόν… στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Σήματα κινδύνουν πάντως υπάρχουν εδώ και καιρό, μένει να φανεί ποιος θα τους δώσει την δέουσα προσοχή και πότε θα συμβεί αυτό. Διότι (η λογική λέει πως) θα συμβεί.

Η δύναμη του Παναθηναϊκού (δεύτερο ημίχρονο) έχει γίνει αχίλλειος πτέρνα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν το 2026, κάτι που φάνηκε και στο «SAP Garden». Τον ρόλο του σε αυτό έπαιξαν οι γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου που έβαλαν μεγάλα σουτ στην τελευταία περίοδο και… σόκαραν το «τριφύλλι» που έμοιαζε ανήμπορο να αντιδράσει.

Ονομαστική αναφορά στους Ντιμιτρίεβιτς αρχικά και τους Ομπστ και Τζέσαπ στη συνέχεια, έκανε και ο Εργκίν Αταμάν στις σύντομες δηλώσεις του. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα βρήκαν στόχο στις επτά από τις οκτώ προσπάθειες που πήραν πίσω από τα 6,75μ.

Πριν πάρει την… μπαγκέτα της εκτέλεσης ο πρωταθλητής Ευρώπης Αντρέας Ομπστ στα τελευταία δευτερόλεπτα και γείρει οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Γερμανών, ο 27χρονος από το Κολοράντο έμοιαζε μόνιμη απειλή (4/4 τρίποντα).

Ο ιδιαιτέρως ανεβασμένος επί Σβέτισλαβ Πέσιτς, Τζαστίνιαν Τζέσαπ, έσυρε από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία την ταμπέλα ενός αυθεντικού σουτέρ, την οποία επιβεβαιώνει και με το παραπάνω φέτος με 40% από το τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Ιδίως στα τελευταίο 4 παιχνίδια όπου μετράει 13,8 πόντους ανά ματς και 10/15 τρίποντα.

Ο γεννημένος στο Κολοράντο 27χρονος με πατέρα διευθυντή σε μουσεία της χώρας εξού και περιπλανόμενος αρκετά στα παιδικά του χρόνια Τζαστίνιαν Τζέσαπ, μοιάζει με έναν… αιχμηρό σουτέρ, ικανό να «σκοτώσει» τον οποιονδήποτε στην καλή του μέρα.

Η συνέντευξη Τύπου του Εργκίν Αταμάν κράτησε λιγότερο από μισό λεπτό (video) Ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή ήττα στο Μόναχο και Εργκίν Αταμάν δεν είχε ιδιαίτερη διάθεση για λόγια και δηλώσεις.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό, η νέα έκδοση του Τζέισι Κάρολ στην Ευρωλίγκα – έχει δρόμο ακόμα βέβαια – ήταν άχαστος με 2/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα, τρία ριμπάουντ, μία ασίστ και κανένα λάθος σε κάτι περισσότερο από μόλις 20′. Μία σπουδαία εμφάνιση από τον απόφοιτο του Boise State που πέρυσι έπαιζε για την Ουλμ και πραγματοποιεί μία κάτι παραπάνω από συμπαθητική ρούκι σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ψάχνοντας λοιπόν κανείς για τον εκτελεστή του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, μαζί με τον πιο γνώριμο και αναγνωρίσιμο φυσικά Αντρέας Ομπστ, μπορεί να βρει ενδιαφέροντα στοιχεία που έρχονται και σε… σύνδεση με τον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για έναν παίκτη που δεν ζούσε και ανέπνεε για το NBA. Παράδοξο για την καταγωγή του, εμφανές από το βιογραφικό του. Ο Τζέσαπ ήρθε στην Ευρώπη χωρίς ούτε ένα λεπτό συμμετοχής όχι μόνο στον «θαυμαστό κόσμο» αλλά και στην αναπτυξιακή (G-League) λίγκα αυτού, στην οποία συνήθως αγωνίζονται οι παίκτες ψάχνοντας μία ευκαιρία. Περιμένοντας καρτερικά γι’ αυτήν, η οποία ίσως να μην ήρθε ποτέ – για την ώρα τουλάχιστον – λόγω σωματοδομής στην περίπτωσή του.

«Μαμούνι» που ήταν, ξημεροβραδιαζόταν στα γήπεδα σουτάροντας από μέση και μακρινή απόσταση. Εξού και η έφεσή του στο σουτ, έχοντας εκτελέσει 58 τρίποντα ηια 41 μόλις δίποντα στην φετινή Ευρωλίγκα.

Ο δήμιος του Παναθηναϊκού την 22η στροφή, αποτελεί το πρώτο κολεγιόπαιδο του Boise State που έφτασε τους 1500 πόντους, τα 500 ριμπάουντ, τις 250 ασίστ, τα 150 κλεψίματα και τα 50 μπλοκ στο πρόγραμμα ενώ λίγους μήνες πριν αποφοιτήσει, η φήμη του ξεπέρασε τα όρια του Πανεπιστημίου του.

Για την ακρίβεια τον Φλεβάρη του 2020, λίγο πριν ξεσπάσει ο Covid-19, έσπασε το ρεκόρ (296) που κρατούσε ο παλιός γνώριμος στον Παναθηναϊκό Τζίμερ Φριντέτ με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην περιφέρεια Mountain West. Ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, χωρίς βέβαια να μείνει πολύ και ο οποίος τα τελευταία χρόνια εκπροσώπησε την Team USA σε τουρνουά 3 on 3.

Εξαιτίας της παγκόσμιας παμνδημίας, η καθιερωμένη διαδικασία της επιλογής του draft πήγε προς τα πίσω χρονικά. Ο μάνατζερ του Τζεσάπ όμως του είχε βρει μία ενδιαφέρουσα προοπτική στην Αυστραλία, που ήθελε από μικρός να επισκεφθεί, και δεν είπε όχι.

Οι Illawara Hawks έγιναν το σκαλοπάτι του Αμερικανού γκαρντ από το κολεγιακό μπάσκετ στο επαγγελματικό και μία βραδιά που για άλλους ήταν η πιο σημαντική της ζωής τους (ανακοίνωση των επιλογών του draft), εκείνος δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει καν. Όχι γιατί είχε αγώνα αλλά διότι δεν είχε πρόσβαση στο συνδρομητικό κανάλι, την ίδια ώρα που αδυνατούσε να βρει κάποιο stream για να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να δει αν έχει επιλεγεί από κάποιο ομάδα ή όχι.

«Δεν παρακολούθησα καν το ντραφτ. Δεν μπορούσα να βρω streaming στο λάπτοπ μου και το ξενοδοχείο δεν είχε ESPN. Ήταν μια απόλυτη έκπληξη. Είχα μια συνάντηση με τους Γουόριορς, αλλά δεν μου έδωσαν καμία εγγύηση, οπότε δεν περίμενα να με επιλέξουν. Ο ατζέντης μου, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε… ‘Σε επέλεξαν οι Γκόλντεν Στέιτ. Του απάντησα ‘Σοβαρά μιλάς;’» είχε πει σε συνέντευξη που είχε δώσει στην Αυστραλία, πριν ακολουθήσει η Σαραγόσα, η Νέα Ζηλανδία, η Ουλμ και τώρα η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Τζαστίνιαν Τζεσάπ δεν βρήκε ποτέ χώρο στους «Πολεμιστές», με τα δικαιώματά του να συμπεριλαμβάνονται σε ένα trade για τους Μέμφις Γκρίζλις τον περασμένο Ιούλιο.