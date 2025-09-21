O Βαγγέλης Παυλίδης είχε την πρώτη του «γνωριμία» με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ωστόσο, δεν έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που έχει στα «χέρια» του ο «Special One»!

Ο Ζοσέ Μουρίνο, μετά την απομάκρυνσή του από τη Φενέρμπαχτσε, δεν έμεινε για πολύ καιρό μακριά από τους πάγκους.

Η Μπενφίκα τού «χτύπησε» την πόρτα και ο «Special One» πήρε την απόφαση να επιστρέψει σε παλιά… λημέρια. Οι «Αετοί της Λισαβόνας» ήταν η πρώτη ομάδα, που του έδωσε την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του.

Η πρώτη εμπειρία του Πορτογάλου τεχνικού είχε θετικό πρόσημο. Η Μπενφίκα κέρδισε με 3-0 την AVS (20/09), με τον Βαγγέλη Παυλίδη να έχει πολύ καλή παρουσία.

Ο 26χρονος επιθετικός είχε ένα γκολ και δύο ασίστ, στην πρώτη του «γνωριμία», με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Πολλοί θα νομίζουν, ότι είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που έχει στα «χέρια» του ο πρώην τεχνικός των Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι. Ωστόσο, θα κάνουν μεγάλο λάθος!

Ο Έλληνας, που «πρόλαβε» τον Παυλίδη

Για να βρούμε τη σωστή απάντηση θα πρέπει να ανατρέξουμε στο Transfermarkt. Αν δούμε όλους τους ποδοσφαιριστής, που είχε στην… κατοχή του ο Ζοσέ Μουρίνιο θα βρούμε ανάμεσά τους και έναν Έλληνα. Ποιος είναι αυτός; Ο Δημήτρης Κεραμίτσης!

Ο νυν ποδοσφαιριστής της Πογκόν είχε συνεργαστεί με τον «Special One»! Αυτό έγινε στις 16 Ιανουαρίου του 2022. Σε ένα ματς της Ρόμα με την Κάλιαρι, ο Ζοσέ Μουρίνιο αποφάσισε να «ρίξει» τον -τότε- 17χρονο ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης!

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας, που «καθοδηγεί» ο Πορτογάλος τεχνικός!

Σχεδόν τρία 3.5 χρόνια αργότερα, ακόμα ένα Ελληνόπουλο «προστέθηκε» στο βιογραφικό του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παυλίδης άργησε…

Δείτε ΕΔΩ όλους τους ποδοσφαιριστές, που έχει χρησιμοποιήσει ο Ζοσέ Μουρίνιο.