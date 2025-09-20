Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στους πάγκους της Μπενφίκα είχε νίκη και έναν εξαιρετικό Βαγγέλη Παυλίδη!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, πριν από μερικές ημέρες, πήρε τη μεγάλη απόφαση να επαναπατριστεί.

Ο πάγκος της Μπενφίκα έμεινε «ορφανός» και οι «Αετοί της Λισαβόνας» δεν δίστασαν να «χτυπήσουν» την πόρτα του Πορτογάλου τεχνικού.

Λίγα 24ωρα, μετά την επίσημη ανακοίνωση, ήρθε και το «ντεμπούτο» του «Special One».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν «ίδρωσε», καθώς η νίκη απέναντι στην AVS (20/09, 0-3) για την 5η αγωνιστική της Liga Portugal ήρθε εύκολα, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να κάνει τα… δικά του.

Τι έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης

Αυτή ήταν η πρώτη φορά, που ο Έλληνας ποδοσφαιριστής συνεργάζεται με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ωστόσο, με το… καλησπέρα του έδειξε τι μπορεί να κάνει. Αρχικά, στο 45+3’ ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε την ασίστ στον Γκεόργκι Σουντάκοφ.

Στο 59’ πήρε ο ίδιος τη… σκυτάλη, καθώς σκόραρε, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησε εκεί. Στο 64’ «μοίρασε» ακόμα μία ασίστ, έχοντας συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του.

Από εκεί και πέρα, ο 25χρονος επιθετικός έπαιξε σε όλο το 90λεπτο. ‘Ηταν ο πρώτος σε πάσες-κλειδιά με πέντε, από τις οποίες δημιούργησε και μία μεγάλη ευκαιρία.

Είχε συνολικά 42 επαφές με την μπάλα, ενώ είχε 70% ευστοχίας στις μεταβιβάσεις του (14/20). Παράλληλα, κέρδισε τις έξι από τις συνολικά 22 μονομαχίες που έδωσε στον αέρα και στο έδαφος.

Δεν τα λες και άσχημα, για την πρώτη «γνωριμία» με τον Ζοσέ Μουρίνιο…