O Βασίλης Δανιήλ άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες ώρες, και το Ole.gr «γράφει» για τον μαγικό αριθμό «108», που τον… συντροφεύει μέχρι σήμερα.

Μία πολύ στενάχωρη είδηση ήρθε το πρωί της Τετάρτης (04/03). Ο Βασίλης Δανιήλ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών και έκανε πιο «φτωχό» τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Από πολύ μικρή ηλικία, «παράτησε» την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε. Ωστόσο, η «αγάπη» του παρέμεινε εκεί. Δεν άλλαξε ποτέ.

Σπούδασε προπονητική, κάθισε σε πάγκους για περίπου 40 χρόνια, ενώ «έζησε» μεγάλες στιγμές με τον Παναθηναϊκό.

Η πιο «λαμπρή» ήρθε τη σεζόν 1987-88, όταν και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, αποκλείοντας και τη Γιουβέντους στο «ταξίδι» του.

Μέχρι και σήμερα, ένας αριθμός θα τον… συντροφεύει. Ποιος είναι αυτός; Το «108» και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος.

Το «108» που τον κάνει ξεχωριστό

Ο Βασίλης Δανιήλ «υπηρέτησε» τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε τρεις θητείες, έχοντας πολλά ματς στην «πλάτη» του. Όπως είναι λογικό τα περισσότερά του ήρθαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τι είναι αυτό που τον κάνει «ξεχωριστό»; Το πόσες νίκες έχει πετύχει! Ο Έλληνας τεχνικός είχε πάρει 108 νίκες σε αγώνες που αφορούσαν αποκλειστικά το πρωτάθλημα.

Αριθμός ρεκόρ, που τον «τοποθετεί» μέχρι και σήμερα, στην κορυφή! Κι όμως, κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να φτάσει αυτόν τον αριθμό νικών.

Μέχρι και σήμερα, με το «108» να το «κουβαλάει» μαζί του για μία ολόκληρη ζωή τον Βασίλη Δανιήλ.

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία τους προπονητές του Παναθηναϊκού με τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα: