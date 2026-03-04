Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Βασίλης Δανιήλ άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες ώρες σε ηλικία 87 ετών.

Θλίψη έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα, το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03).

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1938, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον τόπο καταγωγής του, αγωνιζόμενος στην Καβάλα και στον τοπικό Ηρακλής Καβάλας. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ολοκληρώθηκε πρόωρα το 1964, εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού. Ωστόσο, η αγάπη του για το άθλημα τον οδήγησε γρήγορα στην προπονητική, την οποία υπηρέτησε για περίπου τέσσερις 10ετίες.

Ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή το 1973 από τη Νίκη Βόλου και στη συνέχεια μετέβη στη Γερμανία, όπου φοίτησε στη φημισμένη σχολή προπονητών της Κολωνίας, από την οποία αποφοίτησε και ο Ότο Ρεχάγκελ έναν χρόνο αργότερα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε σε συλλόγους όπως ο ΑΟ Πάτραι, η Ξάνθη, η Δήμητρα Τρικάλων και ο Πτολεμαίος Πτολεμαΐδας.

Το 1979 επέστρεψε στην Καβάλα, παραμένοντας στον πάγκο έως το 1982. Στη συνέχεια ακολούθησαν θητείες στην Καστοριά και στον Απόλλων Καλαμαριάς.

Το 1986 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκός, πραγματοποιώντας μία από τις σημαντικότερες περιόδους της καριέρας του. Τη σεζόν 1987-88 οδήγησε την ομάδα έως τα προημιτελικά του Κύπελλο UEFA, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τη Γιουβέντους.

Με τους «πράσινους» κατέγραψε 106 νίκες σε 161 αγώνες σε τρεις διαφορετικές θητείες και κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 1990-91, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε επίσης στον Ολυμπιακός Βόλου, την ΑΕΛ και τον Πανηλειακό, ενώ από την Ξάνθη πέρασε σε τρεις διαφορετικές περιόδους, αναλαμβάνοντας αργότερα και διοικητικό ρόλο ως τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών.

Το 2012 επέστρεψε προσωρινά στην ενεργό δράση ως υπηρεσιακός προπονητής, αντικαθιστώντας τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Σε επίπεδο Εθνικής ομάδας, διετέλεσε Ομοσπονδιακός τεχνικός από το 1999 έως το 2001. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον πάγκο στις 31 Μαρτίου 1999, σε αγώνα προκριματικών του Euro 2000 απέναντι στη Λετονία. Σε σύνολο 30 αγώνων σημείωσε 14 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και οκτώ ήττες, με απολογισμό τερμάτων 46 υπέρ και 34 κατά.