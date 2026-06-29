Ποιος είναι ο καλός παιδικός φίλος του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ που τον… έψησε να ακολουθήσει το μπάσκετ και βρέθηκε στο μπλοκάκι Παναθηναϊκού και όχι μόνο;

Το «αλατοπίπερο» του (πρωτ)αθλητισμού βρίσκεται στις ιστορίες που αυτός γεννά. Όμορφες και άσχημες, γνωστές και αθέατες. Μία τέτοια φέρνει στο φως η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ που ακούσει στο όνομα Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ.

Η «Ένωση» κινήθηκε αθόρυβα, έριξε μπόλικα χρήματα στο τραπέζι και ανακοίνωσε τον κορυφαίο ριμπάουντερ του γαλλικού πρωταθλήματος με τη Στρασμπούρ και έναν εκ των κορυφαίων παικτών της λίγκας (4ος σε αξιολόγηση).

Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ που έβγαλε… μάτια στη Γαλλία στην ρούκι του σεζόν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πολύ πριν γίνει μαθητής του Ρικ και του Ρίτσαρντ Πιτίνο, πέρασε ζόρικα μέχρι να αφοσιωθεί στο μπάσκετ και γίνει αυτό η προτεραιότητά του.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη νότια Νιγηρία με το ποδόσφαιρο και την επιβίωση να καταλαμβάνουν πρωτεύοντα και σημαίνοντα ρόλο στη ζωή του. Πολλώ δε μάλλον όταν έμεινε μόνος του σε ηλικία 11 ετών, με το «φευγιό» της γιαγιάς του.

Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ έμεινε στο σπίτι της και έβγαζε μόνος του τα προς το ζην, κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Μόνος του συντηρούνταν, ζούσε ολομόναχος.

Μέχρι που στα 13 του ένας πάστορας που είχε παίξει παλαιότερα μπάσκετ τον έπεισε να ασχοληθεί με το σπορ λόγω του ύψους του. Ο Νέλι Τζόυνιορ Τζόζεφ αν και αρνητικός αρχικά, είδε μία χαραμάδα, μία διέξοδο στη «σπυριάρα» και πήρε το λεοφωρείο για το Λάγος ούτως ώστε να προπονηθεί σε μία μπασκετική σχολή, όπως του είχε κανονίσει ο πάστορας.

Εκεί γνώρισε και κόλλησε με τον Τσαρλς Μπάσεϊ. Ναι σωστά θυμάστε, τον Νιγηριανό PF/C που συνδέθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, βρισκόμενος στη λίστα του Εργκίν Αταμάν.

Μεταξύ άλλων το όνομά του κατά τον Νοέμβρη είχε ακουστεί έντονα και για την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς ακόμα ενώ τον Φλεβάρη, «έπαιξε» δυνατά και για την Φενέρμπαχτσε, την περίοδο που αποδεκατίστηκε στους ψηλούς της.

Τελικά ο Τσαρλς Μπάσεϊ που άλλαξε 4 ομάδες μέσα στη σεζόν και έκλεισε την αγωνιστική περίοδο 2025-26 στους Γουόριορς με πολύ υψηλά νούμερα, παρέμεινε στον «θαυμαστό κόσμο», πατώντας… αναβολή στο υπερατλαντικό ταξίδι.

Πάντως τους δύο Νιγηριανούς συνδέει στενή φιλία από τους μήνες που έπαιζαν μπάσκετ, έκαναν παρέα και ουσιαστικά έμεναν μαζί στην μεγαλύτερη πόλη και το λιμάνι της χώρας.

«Ο Μπάσεϊ είναι ο σούπερ σταρ του Λάγος. Όλοι τον ήξεραν», είπε χρόνια αργότερα ο νέος παίκτης της ΑΕΚ για τον παλιόφιλό του, μέσω του οποίου ουσιαστικά είδε προοπτική στο μπάσκετ. Και έβαλε τα δυνατά του.