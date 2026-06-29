Η ΑΕΚ έβαλε μπρος τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας σεζόν ανακοινώνοντας έναν παίκτη για τον οποία έχει εκφραστεί με… επαίνους ο Ρικ Πιτίνο σχετικά πρόσφατα.

Μπορεί από άποψη φήμης ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ να μοιάζει λιγότερο… λαμπερός σε σχέση με τα αντίστοιχα μεταγραφικά αποκτήματα των ανταγωνιστών της ΑΕΚ (βλέπε Μπιρτς ή Κάιλ Αλεξάντερ), παρόλα αυτά η «Ένωση» ολοκλήρωσε μία έξυπνη «βόμβα», ξεκινώντας τις ανακοινώσεις λίγο πριν μπει ο Ιούλης.

Η φιναλίστ του BCL και παρούσα και στις δύο τελευταίες εκδόσεις του Final Four στην ευρωπαϊκή διοργάνωση όπου συμμετέχει, έκανε την αρχή με τον κορυφαίο ριμπάουντερ του γαλλικού πρωταθλήματος (9 κατά μέσο όρο) και τον τέταρτο συνολικά σε αξιολόγηση παίκτη της LNB.

Μία καθόλα ουσιαστική αλλά και θεαματική (μέσα στο παρκέ βάσει χαρακτηριστικών) μεταγραφική κίνηση από τον Μάκη Αγγελόπουλο που έβαλε μάλιστα γερά το χέρι στην τσέπι, καθιστώντας τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ των 206 εκατοστών, την πιο ακριβή κίνηση – από πλευράς συμβολαίου – επί εποχής του Έλληνα ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ.

Και μπορεί στο ευρύ κοινό ο 25χρονος Νιγηριανός σέντερ να μην λέει πολλά, ωστόσο για τους φαν του κολεγιακού ήταν ένας από τους πιο εξελίξιμους ψηλούς της λίγκας.

Ένας (πολύ) καλός αθλητής που οφείλει σε σημαντικό βαθμό το παιχνίδι του και τα δυνατά του στοιχεία, σε πατέρα και γιο Πιτίνο. Βεβαίως βεβαίως αφού ο νέος παίκτης της ΑΕΚ (διετές συμβόλαιο με Euroleague out μόνο για το ερχόμενο καλοκαίρι), ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του θρυλικού Αμερικανού προπονητή. Και πρώην τεχνικού του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος.

Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ μεγάλωσε στη Νότια Νιγηρία και συστήθηκε στον κόσμο του κολεγιακού μέσω της Ακαδημίας του NBA στην Αφρική. Και ενώ είχε συμφωνήσει να συνδυάσει μπάσκετ και σπουδές με το Wichita State Shockers, εμφανίστηκε ο Ρικ Πιτίνο την τελευταία στιγμή και τον… τσίμπησε.

Ο μετρ του είδους, της εξέλιξης των νεαρών και της προετοιμασίας τους για τον «θαυμαστό κόσμο» που… κόβει το μάτι του, είπε ορθά κοφτά στον νέο παίκτη της ΑΕΚ ότι «θέλω να παίξεις για την ομάδα μου» και εκείνος… πώς να του αρνηθεί;

Ο επίμονος και αποφασισμένος να πετύχει Νέλι Τζόνιορ Τζόζεφ, άριστος στο PnR χωρίς να διαθέτει παιχνίδι με πρόσωπο εκτός αυτού βέβαια, ξεχώρισε από την αρχή για την ομαδική του ιδιοσυγκρασία αλλά και την αφοσίωσή του στο παιχνίδι.

Με την επιστροφή μάλιστα από την καραντίνα, ο νέος παίκτης της «Ένωσης» όχι απλά δεν είχε βάλει βάρος, αλλά είχε φροντίσει να δυναμώσει κιόλας, ρίχνοντας καθημερινά το βάρος στα push-ups και το ποδήλατο. Κάτι που είχε εντυπωσιάσει τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος είχε αναφέρει το 2021 μεταξύ άλλων για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ ότι… «Δεν είναι ούτε κατά διάνοια κοντά στο σημείο που μπορεί να φτάσει».

Τα πολύ καλά λόγια του Πιτίνο για τον Τζόζεφ συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο IONA (2020-23) αλλά και μετά το πέρας αυτής, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους πιο φανταστικούς νεαρούς με τους οποίους έχει δουλέψει.»

Αυτό το έπραξε παραμονές της αναμέτρησης με το New Mexico του γιου του Ρίτσαρντ, όπου είχε πάει και ο εκλεκτός του Σάκοτα για τη διετία 2023-25. Και συνέχισε αναφορικά με τα… ανδραγαθήματα του Τζόζεφ. «Δεν παραπονιέται ποτέ. Δεν ψάχνει ποτέ για πράγματα. Για τον Νέλι, όλα έχουν να κάνουν με την ομάδα. Έχει βελτιωθεί πολύ, είναι πολύ καλύτερος αμυντικός, πολύ καλύτερος επιθετικός. Είμαι πραγματικά περήφανος για εκείνον», κλείνοντας πως ακόμα περιμένει από τον γιο του ένα ευχαριστήριο μήνυμα που τον… έσπρωξε σε εκείνον και τον έπεισε να συνεχίσει εκεί την κολεγιακή του πορεία, την ίδια ώρα που ο Hall of Famer Πιτίνο, είχε αναλάβει τα ηνία του St. Johns.