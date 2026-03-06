Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ. Έλληνας από τη… Βραζιλία και τώρα επαγγελματίας με τον ΠΑΟΚ! Πώς «συνδέεται» με το ποδόσφαιρο;

Τις τελευταίες ώρες ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως ακόμα ένας πιτσιρικάς του έγινε επαγγελματίας. Το όνομά του; Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ.

Σε μία πρώτη «ανάγνωση» πολλοί θα νόμιζαν ότι μιλάμε για έναν Λατινοαμερικάνο ποδοσφαιριστή. Και όχι άδικα, αφού το όνομά του εκεί «παραπέμπει», αν εξαιρέσουμε το: Ιωάννης.

Τι και αν σας λέγαμε, πως ο εν λόγω 16χρονος παίζει με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας; Κι όμως, αφού είναι «παρών» στην Εθνική Ελπίδων!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028. #PAOK #OurWay #PAOKNextGen



🔗https://t.co/5dL2QtGSSr pic.twitter.com/IHfEJJSP81 — PAOK FC (@PAOK_FC) March 6, 2026

Μεγάλο ρόλο σε αυτό το γεγονός «έπαιξε» και ο Βασίλης Τοροσίδης, ο οποίος τον έπεισε να φορέσει τη φανέλα της «γαλανόλευκης».

Ο λόγος, που έχει ελληνική υπηκοότητα; Η μητέρα του, αφού είναι Ελληνίδα. Ωστόσο, ο πατέρας του είναι Βραζιλιάνος και μάλιστα έχει «σύνδεση» με το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.

Μιλάμε για τον Ντορίβα Ντοριβάλ, που έχει παίξει σε Skoda Ξάνθη, Αναγέννηση Καρδίτσας, Θρασύβουλο, Διαγόρα Ρόδου και Κηφισιά!

Η οικογένεια μεγάλωσε στη Βραζιλία, με τον Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ να είναι στις ακαδημίες της Παλμέιρας.

Ωστόσο, τον επερχόμενο Φλεβάρη αποφάσισε να γυρίσει πίσω και ο ΠΑΟΚ ενέταξε στο δυναμικό του τον 16χρονο ποδοσφαιριστή.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και ήδη τα «πεπραγμένα» του έπεισαν τους Θεσσαλονικείς να υπογράψουν μαζί του ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, μέχρι τον Δεκέμβρη του 2028. Και ποιος ξέρει πού μπορεί να σταματήσει;

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο Ιωάννης Νέτο γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, έχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, είναι μέσος και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17.

Καλώς ήρθες, Ιωάννη!».