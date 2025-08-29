Ο Παναθηναϊκός είναι μία… ανάσα από την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, για την ενίσχυσή του στη θέση του επιθετικού!

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει εμπρός τις «μηχανές» τους και κάνει προσπάθειες, ώστε να «κλείσει» τις ανοιχτές εκκρεμότητες, που έχει στο ρόστερ του.

Μία από αυτές είναι και η θέση του επιθετικού. Ο Φώτης Ιωαννίδης θα πει «αντίο», καθώς οι «πράσινοι» έχουν πει «ναι» στην προσφορά της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού, για το «αντίο» του Ιωαννίδη Ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και οι συμπαίκτες του, με μία κίνηση, θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Μπορεί το «τριφύλλι» να βάλει στα ταμεία του ένα πολύ μεγάλο ποσό, όμως, το «αναγκάζει» να βγει στην αγορά για την εύρεση φορ.

Ο Παναθηναϊκός με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να είναι μία… ανάσα από την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς. Ενός ποδοσφαιριστή, που δεν θα είναι ο «αντί-Ιωαννίδης», αλλά θα μπορεί να προσφέρει έξτρα λύσεις στην επίθεση για τον Ρουί Βιτόρια.

Μιλάμε για 23χρονο διεθνή Σέρβο, που μέσα στο καλοκαίρι γράφτηκε και για άλλες ελληνικές ομάδες, όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

«Σέρβος φορ περιμένει το κάλεσμα του Νίκολιτς στην ΑΕΚ» Τι αναφέρει δημοσίευμα από τη Σερβία, για τον Μίλος Πάντοβιτς, τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΑΕΚ.

Τη φετινή σεζόν έχει παίξει σε τρία ματς χωρίς να έχει σκοράρει, με τη φανέλα της Μπάτσακ Τόπολα.

Πέρυσι, μέτρησε 16 γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ σε 47 παιχνίδια, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Σερβίας και το Conference League. Αυτή τη στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3.500.000 ευρώ.

Για την ιστορία, ο Μίλος Πάντοβιτς ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα. Μετέπειτε πήγε στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς.

Όμως, το 2023 κατέληξε στην Μπάτσκα Τόπολα, με μεταγρφή έναντι 300.000 ευρώ. Έκτοτε, μετράει 93 εμφανίσεις με 28 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.