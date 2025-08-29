Ο Παναθηναϊκός αν και έμοιαζε να είναι κοντά στην απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, στη Σερβία κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με τη Σερκλ Μπριζ.

Ανατροπή στην «υπόθεση Μίλος Πάντοβιτς»;

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 23χρονου επιθετικού από την Μπάτσκα Τόπολα.

Ωστόσο, από τη Σερβία φέρνουν στο «φως» της δημοσιότητας νέας δεδομένα. Συγκεκριμένα, η «Mozzart Sport» αναφέρει πως ο Σέρβος φορ είναι μία… ανάσα από τη Σερκλ Μπριζ.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για συμφωνία της Μπάτσκα Τόπολα με τους Βέλγους, για ένα ποσό που είναι στα 1.750.000 ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Ο νεαρός επιθετικός είναι στο «μπλοκάκι» του Παναθηναϊκού, όχι για τη θέση του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά για συμπληρωματική επιλογή στην «αιχμή του δόρατος».

Τη φετινή σεζόν έχει παίξει σε τρία ματς χωρίς να έχει σκοράρει, με τη φανέλα της Μπάτσακ Τόπολα.

Πέρυσι, μέτρησε 16 γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ σε 47 παιχνίδια, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Σερβίας και το Conference League. Αυτή τη στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3.500.000 ευρώ.

Για την ιστορία, ο Μίλος Πάντοβιτς ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα. Μετέπειτε πήγε στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς.

Το μόνο πού μένει να φανεί είναι κατά πόσο ευσταθεί το δημοσίευμα από τη Σερβία.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «Mozzart Sport»:

«Όλα έχουν γίνει, έχουν συμφωνηθεί. Το μόνο που απομένει είναι ο Πάντοβιτς να ολοκληρώσει την διοικητική του πορεία και να ταξιδέψει στο Βέλγιο, όπου θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο με την Σέρκλ Μπριζ.

Κάποια στιγμή, ήταν επιθετικός της TSC στα πρόθυρα της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό. Με ενδιαφέρον να εκδηλώνουν επίσης ο ΠΑΟΚ και η Σπάρτα Πράγας, ενώ η προσφορά της Χάμαρμπι ύψους 1.400.000 ευρώ απορρίφθηκε στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου».