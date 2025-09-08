H Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία (08/09, 21:45) σε λίγες ώρες και ο Κάσπερ Σμάιχελ θυμήθηκε την εκπληκτική επέμβαση του πατέρα του απέναντι στην Εθνική, πριν 28 χρόνια!

Σε λίγες ώρες θα έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Δανία (08/09, 21:45). Ένα ματς, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, εν όψει της τελικής κατάταξης του ομίλου.

Η «γαλανόλευκη», με τη βοήθεια του κόσμου της θα προσπαθήσει να κάνει το 2/2, ώστε να αποκτήσει ψυχολογικό και βαθμολογικό αβαντάζ.

Απ’ την άλλη, οι Σκανδιναβοί, θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη και να βάλουν «φωτιά» στον όμιλο.

Στη συνέντευξη Τύπου των φιλοξενούμενων, ο Κάσπερ Σμάιχελ ήταν ο άνθρωπος, που «εκπροσώπησε» τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του.

Από τα λόγια του ξεχώρισε μία ατάκα, που αφορούσε τον πατέρα του. Ο Πίτερ είχε αντιμετωπίσει τη «γαλανόλευκη». Και όχι μόνο αυτό, καθώς της «στέρησε» τη μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

Στις 11 Οκτωβρίου του 1997 σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ η Εθνική ήθελε νίκη, για να περάσει στην τελική φάση. Το 0-0 με τη Δανία παρέμεινε, μέχρι τα τελευταία λεπτά. Στις καθυστερήσεις ο Aλέξης Αλεξανδρής βγήκε «φάτσα» με την εστία.

Ωστόσο, ο Πίτερ Σμάιχελ με τα πόδια έστειλε την μπάλα κόρνερ και «έδωσε» την πρόκριση στην ομάδα του!

Με τον γιο του να δηλώνει πως είναι μία επέμβαση, που τη θυμάται, αλλά και ελπίζει να μην χρειαστεί να την… επαναλάβει!

Αναλυτικά, τι είπε ο Κάσπερ Σμάιχελ:

«Θυμάμαι την απόκρουση. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι συμβολοκό. Έγινε πριν από πολλά χρόνια κι ελπίζω αύριο να μην χρειαστεί να κάνω τέτοια απόκρουση. Έχουν αλλάξει οι εποχές είναι δύσκολο το ματς. Φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνω μία τόσο μεγάλη απόκρουση».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο στο 3:00 την απόκρουση του Πίτερ Σμάιχελ: