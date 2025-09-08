Οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα στο κομβικό για την Εθνική ματς με τη Δανία.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το βράδυ της Δευτέρας (08/09, 21:45) τη Δανία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες εκπλήξεις, ως προς την αρχική του ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός έμεινε σαφώς ικανοποιημένος από την εμφάνιση της «γαλανόλευκης» στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν συνέτριψε τη Λευκορωσία με 5-1 (05/09).

Η Δανία προφανώς και είναι πιο ποιοτικός αντίπαλος, ενώ φαντάζει ως το Νο.1 φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο. Παρά το «Χ» με τη Σκωτία στην Κοπεγχάγη, που κάπως «μπέρδεψε» τα δεδομένα.

Απέναντι στη Δανία, λοιπόν, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές, όμως το σενάριο να παρατάξει την ίδια αρχική ενδεκάδα, με εκείνη απέναντι στη Λευκορωσία, μοιάζει ως το πιο πιθανό.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι δεδομένα ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξί μπακ ο Γιώργος Βαγιαννίδης, αριστερό ο Κώστας Τσιμίκας, ενώ το δίδυμο των Μαυροπάνου και Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας δεν «σπάει».

Ζαφείρης και Κουρμπέλης θα «πάρουν» τις θέσεις των δύο χαφ, ενώ η τριάδα μπροστά τους αναμένεται να αποτελείται από τους Καρέτσα, Μπακασέτα και Τζόλη. Ένα «ερωτηματικό» υπάρχει μόνο εδώ, για την επιλογή του Κωνσταντέλια έναντι του Μπακασέτα. Η εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στη Λευκορωσία, όμως, ισχυροποιεί την θέση του αρχηγού της Εθνικής.

Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης.