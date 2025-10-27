Η Σάντερλαντ πήρε ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα της Τσέλσι, μετά από 11 ολόκληρα χρόνια! Τι είχε η τελευταία νίκη στο Stamford Bridge από τις «μαύρες γάτες»; Πολύ… Ελλάδα!

Η Σάντερλαντ είναι μία από τις εκπλήξεις της φετινής Premier League. Οι «μαύρες γάτες», αν και ανέβηκαν το καλοκαίρι στα «μεγάλα σαλόνια» πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις.

Γεγονός, που μπορεί να το καταλάβει κανείς και από τη βαθμολογία. Η «παρέα» του Γκρανίτ Τσάκα, αυτή τη στιγμή είναι στην 4η θέση, έχοντας 17 βαθμούς!

There's nothing better than a stoppage-timer winner 😍 pic.twitter.com/wZTog1lR2Q — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 25, 2025

Προφανώς και το πιθανότερο σενάριο είναι να μην τερματίσει τόσο ψηλά, αλλά τα όσα κάνει -μέχρι στιγμής- είναι εντυπωσιακά.

Το τελευταίο της επίτευγμα ήταν το σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Τσέλσι (25/10, 1-2) με γκολ στα… χασομέρια.

Σε μία νίκη, που άργησε 11 ολόκληρα χρόνια. Τι είχε η τελευταία νίκη της Σάντερλαντ στο Stamford Bridge; Πολύ… Ελλάδα στον πάγκο της!

Stamford Bridge on film 🎞️ pic.twitter.com/BygSkx3Yhv — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 27, 2025

Το «στοπ» στον Μουρίνιο και η… Ελλάδα

Τον Απρίλη του 2019 η Τσέλσι έβλεπε ένα σερί της να «καταρρέει». Μετά από 77 συνεχόμενες νίκες στην έδρα της η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο γνώρισε την πρώτη της ήττα!

«Υπαίτια» για αυτό το γεγονός ήταν η Σάντερλαντ, καθώς την είχε κερδίσει με γκολ στα τελευταία λεπτά!

ON THIS DAY: In 2014, Sunderland ended José Mourinho's 77-game undefeated home record in the Premier League with a 2-1 win over Chelsea.



😱 pic.twitter.com/NtYtywgDU1 — Squawka (@Squawka) April 19, 2020

Ποιος ήταν προπονητής των «μαύρων γατών» εκείνη την εποχή; Μα φυσικά, ο Γκουστάβο Πογέτ!

Ο Ουρουγουανός τεχνικός ήταν προπονητής της Σάντερλαντ για περίπου δύο χρόνια. Όταν αποχώρησε από την αγγλική ομάδα ήρθε στην ΑΕΚ, ενώ για περίπου 2,5 χρόνια ήταν και Ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική!

Ωστόσο, η «σύνδεση» με την Ελλάδα δεν σταματάει εκεί. Στον πάγκο της νίκης της Σάντερλαντ ήταν δύο ποδοσφαιριστές, που έχουν περάσει από τα μέρη μας. Ο ένας μάλιστα είναι και Έλληνας!

Ο λόγος για τον Χάρη Μαυρία, που το 2013 ανάγκασε την αγγλική ομάδα να δαπανήσει 3.000.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της!

Μπορεί στο ματς με την Τσέλσι να μην αγωνίστηκε, αλλά μπόρεσε να «χωθεί» στην αποστολή! Το ίδιο ισχύει και για τον Νάτσο Σκόκο!

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει αγαπηθεί όσο λίγοι στην ΑΕΚ, στα τρία χρόνια που έμεινε.

Ο Γενάρης του 2014 τον έφερε στην Αγγλία. Μπορεί να έκατσε για μόλις έξι μήνες, αλλά μπόρεσε να ζήσει από το γήπεδο τη σπουδαία αναμέτρηση, αλλά χωρίς να παίξει ούτε ένα λεπτό.